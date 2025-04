Per il suo 38esimo compleanno al Centro Aprea.

Giornata indimenticabile e di grandi festeggiamenti per il Presidente Campano del M.I.D. Giovanni Esposito, il quale questa mattina oltre ad aver ricevuto una valanga di messaggi e attestati di stima dal mondo politico, istituzionale e dell’associazionismo campano e nazionale a fronte del suo generoso e rispettoso impegno nel sociale ha festeggiato il suo 38esimo Compleanno presso il Centro dell’Associazione di Cultura e Volontariato E. Aprea di Atripalda i suoi trentotto anni.

Accolto a braccia aperte in un abbraccio emozionante e caloroso dai magnifici ragazzi utenti delle struttura che della loro diversa abilità ne hanno fatto un tesoro per dimostrare a tutta la comunità irpina ma anche oltre che, insieme ai loro operatori, uniti e insieme nella stessa direzione si possono abbattere tutte le barriere soprattutto quelle mentali, lanciando un forte messaggio a tutte quelle realtà dove magari si parla e si professa inclusione senza che questa poi ancora non viene messa in pratica, perché purtroppo solo chi la vive o vive veramente a stretto contatto con la disabilità la può comprendere e comprendere le sue sfaccettature o conseguenze che ne derivano.

“Grazie per l’accoglienza, grazie per aver condiviso questa importante giornata della mia vita dove le lancette segnano non solo i miei anni ma anche un traguardo importante oltre che storico segnato da vittorie e sconfitte in salute e in ambito professionale nel volontariato attivo e pulito nella lotta alla tutela e al riconoscimento dei diritti di chi come me vive una disabilità, grazie alla realtà dell’Associazione E. Aprea di Atripalda che giorno dopo giorno si afferma una realtà che permette a chi vive una condizione di diversità di sentirsi sempre più parte integrante di una sana società civile che punta ad emergere” conclude Esposito.