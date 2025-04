"Approvato il Bilancio sarà realizzata la ristrutturazione straordinaria"

Rispetto agli interventi effettuati sul manto stradale di via Dorso ed oggetto di alcuni articoli di stampa, l’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Genovese, chiarisce quanto segue.

«Gli interventi straordinari per il rifacimento delle strade cittadine saranno realizzati non appena verrà approvato il Bilancio di previsione dell’ente, atto indispensabile per autorizzare gli impegni di spesa. Allo scopo, il Comune ha individuato la soluzione per realizzare la ristrutturazione e messa in sicurezza delle arterie cittadine ammalorate, attraverso una ricognizione dei mutui in essere. Specificamente, in via Dorso, sarà realizzato un intervento di ristrutturazione complessiva che riguarderà anche le strutture di fondazione, danneggiate dai sottoservizi posti in essere negli anni passati. Pertanto, quelli appena realizzati sono soltanto dei rattoppi, operati in via d’urgenza, perché indispensabili a causa del grave ammaloramento della strada, per evitare problemi concreti di viabilità e sicurezza. Nei prossimi giorni, potranno partire gli interventi straordinari e definitivi già previsti dall’Amministrazione comunale».