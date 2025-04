Oltre 14mila posti offerti in più al giorno

In occasione delle festività pasquali e dei ponti primaverili del 25 aprile e del 1° maggio, Regionale ha potenziato il numero dei collegamenti per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, considerato anche il notevole afflusso di turisti previsto in Campania.

Nei giorni festivi sono stati aggiunti 22 collegamenti, per un totale di oltre 14mila posti offerti in più al giorno, sulle linee Napoli – Caserta, Napoli Campi Flegrei – Torre Annunziata, Napoli Campi Flegrei – Villa Literno e sulla Linea 2 metropolitana, in accordo con la Regione Campania.

L’incremento di posti offerti è mirato anche ad agevolare viaggi di andata e ritorno per il Comicon, la XXV edizione del Festival Internazionale della cultura pop in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli da giovedì 1° maggio a domenica 4 maggio. Nei giorni festivi e nei giorni della fiera saranno, inoltre, previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi, Napoli Montesanto e Napoli Piazza Cavour per agevolare il flusso dei passeggeri.