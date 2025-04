Nursing Up e la sua mobilitazione nazionale nei tribunali

«Non è solo una vittoria, è l’inizio di una svolta nazionale. Alcuni colleghi, nostri iscritti, sostenuti con determinazione dalle delegazioni territoriali del Nursing Up, hanno avuto il coraggio di far valere i propri diritti davanti alla giustizia e oggi il Tribunale del Lavoro di Ivrea dà loro pienamente ragione».

Così Antonio De Palma, Presidente del sindacato Nursing Up, commenta le quattro sentenze che riconoscono il tempo di vestizione e svestizione come lavoro effettivo, obbligando l’ASL TO4 al pagamento delle differenze retributive, interessi e spese legali.

«Queste decisioni sono solo l’inizio di un progetto legale creato per dare voce, dignità e giustizia a infermieri, ostetriche e professionisti sanitari ex Legge 43/2006.

Dove non c’è ascolto, ci sarà la giustizia a ristabilire l’equilibrio», continua De Palma.

«Abbiamo chiesto. Abbiamo atteso. Ora basta: ogni tribunale d’Italia può diventare la sede della nostra battaglia. Sosterremo ogni collega che sceglierà di farsi valere. Questo è il nostro impegno concreto, oggi più che mai».

E conclude: «In un momento cruciale come quello delle elezioni RSU, è bene chiedersi chi difende davvero i professionisti della sanità.

Il Sindacato Nursing Up, è evidente, trasforma le parole in fatti, e i diritti in tutele dignità e sentenze», conclude De Palma.