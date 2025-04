Il calendario di tutte le date

Dopo 9 date sold out nei club e un evento speciale al Palazzo dello Sport di Roma lo scorso anno, seguito dal successo delle date estive nei festival di tutta Italia, Fulminacci – il giovane favoloso della musica italiana – annuncia oggi PALAZZACCI TOUR 2026, che lo vede protagonista per la prima nei palasport. Un nuovo importante capitolo, un’altra grande avventura.

Torna, con il suo stile unico e spiazzante, ad annunciare i suoi nuovi concerti con un trailer pubblicato ieri sui social: un video, ironico e tagliente, arricchito dalla speciale partecipazione di Luca Bizzarri.

Di seguito il calendario di tutte le date, prodotte e organizzate da Magellano Concerti, che saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i suoi più grandi successi:

09 aprile 2026 – ROMA, Palazzo dello Sport

11 aprile 2026 – NAPOLI, Palapartenope

15 aprile 2026 – MILANO, Unipol Forum

18 aprile 2026 – FIRENZE, Nelson Mandela Forum

I biglietti del PALAZZACCI TOUR 2026 sono disponibili da oggi online e nei punti vendita abituali. Info biglietti su www.magellanoconcerti.it

Questo tour rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita dell’artista romano, che in pochi anni si è affermato come una delle penne più originali e riconoscibili del nuovo cantautorato italiano. Conosciuto per la sua scrittura autentica, le performance energiche e la capacità di connettersi con il pubblico, Fulminacci porta ora la sua musica nei grandi spazi, senza rinunciare all’intimità e all’impatto emotivo che lo contraddistinguono.