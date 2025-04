Il suo nuovo album fuori ovunque venerdì 25 aprile.

Carl Brave torna sulla scena con “Notti Brave Amarcord” (Warner Music Italy), il suo nuovo album, fuori ovunque venerdì 25 aprile. Un disco che affonda le mani nel passato per riscrivere il presente, che prende tempo per raccontare quello che siamo troppo abituati a lasciar correre.

In questi due anni, Carl Brave non è stato fermo. Ha scritto, ha viaggiato, ha ascoltato. Soprattutto, ha sperimentato. “Notti Brave Amarcord” è il frutto di un’intensa ricerca musicale che lo ha portato a contaminare il suo stile con nuove influenze elettroniche, esplorando suoni inediti, atmosfere più cupe o rarefatte, beat non convenzionali. Una scelta precisa, voluta, quasi necessaria, per dare voce a un nuovo modo di sentire, più maturo e riflessivo.

Ma non è solo la forma a cambiare. Anche nei contenuti l’album si distingue come un lavoro profondamente autobiografico e introspettivo. L’artista compie un vero e proprio viaggio a ritroso nella propria vita: ricordi, immagini, emozioni, dettagli che si fanno narrazione. Ogni traccia diventa un capitolo di un diario musicale in cui si guarda allo specchio con sincerità, senza filtri, lasciando emergere fragilità, nostalgia, consapevolezze.

Le sue ispirazioni arrivano dai viaggi, dagli incontri, dalle strade percorse nella sua Roma. Sul piano stilistico, l’album segna anche un ritorno alle origini rap di Carl Brave, che si mescola e convive con le sfumature melodiche che da sempre è il suo marchio di fabbrica. Le rime tornano più taglienti, i versi più diretti, ma sempre incastonati in quel mood unico e riconoscibile che fonde urban, cantautorato e pop in modo del tutto personale.

Notti Brave Amarcord è un atto di coraggio. È Carl Brave che si mette a nudo, sperimenta, cambia pelle, ma rimane fedele alla propria essenza. Un disco che guarda indietro solo per fare un salto in avanti, e che chiede a chi ascolta di fare lo stesso: fermarsi, ricordare, capire. E poi, magari, ripartire.

Di seguito la tracklist di “Notti Brave Amarcord”:

1. IL PRIMO TAKE

2. MORTO A GALLA

3. ISOLA TIBERINA

4. BAR S. CALISTO

5. MAYDAY

6. PAURE

7. FLASH

8. CIOBAR

9. RESPIRARE NEL BUIO

10. OFFLINE

11. RAGNATELA

12. AMARCORD

13. OUTRO

Ad accompagnare il suo tanto atteso ritorno da ottobre Carl Brave sarà di nuovo live sui palchi dei club delle principali città italiane con il “NOTTI BRAVE AMARCORD TOUR 2025”. Qui le date, prodotte da OTR Live:

16 ottobre – Napoli – CASA DELLA MUSICA

17 ottobre - Molfetta (BA) – EREMO CLUB

23 ottobre – Padova – HALL

24 ottobre – Bologna – ESTRAGON

29 ottobre – Venaria Reale (TO) – TEATRO CONCORDIA

30 ottobre – Milano – FABRIQUE

12 novembre – Firenze – TEATRO CARTIERE CARRARA

27 novembre – Roma - PALAZZO DELLO SPORT

I biglietti sono disponibili su TicketOne e sul sito di OTR Live: https://www.otrlive.it/tour-dates/notti-brave-amarcord-tour-2025/

Il disco è stato anticipato da “Morto a galla” (https://wmi.lnk.to/mortoagalla; Warner Music Italy), un racconto in cui la città in sé diventa una protagonista nascosta, che sempre più spesso mostra le sue ombre. Roma, come anche Milano sono città che respirano tra magnificenza e brutalità, tra speranza e sofferenza, e sembrano quasi fare da specchio per l’artista, che riesce a descriverle con una sincerità cruda e disarmante, rivelando così anche la sua storia.