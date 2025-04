Doppio appuntamento per grandi e piccini alla ricerca del tesoro nascosto

Dopo il successo delle edizioni precedenti, VeniVerso torna ad Avellino con una speciale doppia edizione del Viaggio al Tesoro, evento patrocinato dal Comune di Avellino e pensato per coinvolgere grandi e piccoli in un’esperienza di gioco unica nel cuore della città. Un nuovo appuntamento voluto dall’ente di Piazza del Popolo alla riscoperta dei luoghi del cuore della città, tra i cunicoli, i camminamenti, e le cripte del centro storico, già valorizzati dall’Amministrazione comunale con i tour di “Riscopriamo Avellino”.

Venerdì 18, alle ore 22, avrà luogo la sfida per adulti nel cuore di Avellino. Con partenza da Piazza della Libertà, scatterà l’edizione classica del Viaggio al Tesoro. Il format tradizionale vedrà protagoniste squadre di soli maggiorenni, da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, armati di smartphone per accedere ai giochi tramite un sito dedicato. Il percorso, che durerà fino a un massimo di 3 ore, proporrà enigmi più complessi e richiederà logica, collaborazione e intuito. Per chi non ha una squadra, è disponibile l’iscrizione singola: si verrà inseriti in un team e si potrà comunque partecipare all’avventura.

Sabato 19, alle ore 17, si proseguirà con l’edizione Family, con partenza dal Casino del Principe. Il percorso, dalla durata massima di un’ora, è pensato per famiglie: le squadre dovranno essere composte da almeno un minorenne accompagnato da un maggiorenne, con un massimo di 6 partecipanti. I giochi proposti saranno semplificati, così da permettere a grandi e piccoli di divertirsi insieme, tra quiz, sfide e indizi sparsi nel centro città.

«Con questa doppia proposta vogliamo coinvolgere un pubblico ancora più ampio, permettendo a famiglie e gruppi di amici di vivere un’avventura divertente, accessibile e stimolante». – spiega Vincenzo Martino, fondatore di VeniVerso. - «Avellino si trasformerà, ancora una volta, in un palcoscenico urbano ricco di sorprese».