Tessuti, riti e miti dal Rinascimento a Valentino

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy – MARTedì 15 APRILE 2025, alle ore 15.00 – la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica (Palazzo Madama – Roma) ospiterà l’incontro intitolato “STORIA DELLA MODA ITALIANA – Tessuti, riti e miti dal Rinascimento a Valentino”, promosso dal Senatore Francesco Silvestro - Presidente della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali - che vedrà protagonista l’omonimo libro firmato dal giornalista e scrittore Michelangelo Iossa.

L’incontro sarà moderato dalla della giornalista Mariù Adamo, che guiderà il pubblico alla scoperta dei temi e dei contenuti più significativi del volume di Iossa.

L’incontro sarà impreziosito da una selezione di letture di estratti dal volume, affidati al grande attore e doppiatore Francesco Prando, ‘voce’ italiana di Daniel Craig, Matthew McConaughey, Michael Fassbender, Jason Statham, Matt Dillon e Hugh Grant, tra gli altri.

Pubblicato da Diarkos Editore nell’ambito della fortunata collana Brand, il volume di Michelangelo Iossa è arricchito da un’appendice fotografica e celebra l’arte, il talento e la creatività che hanno fatto dell’Italia una delle capitali mondiali della moda.