La denuncia del Mid

"Troppi giochi di potere, così non si migliora la qualità della vita della comunità"

È una dura denuncia quella che lancia Giovanni Esposito del Mid “Da mesi è evidente come l’impegno messo in campo dal Sindaco eletto a larga maggioranza dalla città a maggioranza Laura Nargi e la giunta da lei nominata è continuamente e sistematicamente interrotto da giochi di potere e ipotesi di sostituzioni all’interno della macchina amministrativa utili a colmare solo e unicamente sfizi di qualcuno.

A farne le spese la gestione della cosa pubblica e del bene comune.

Il risultato è il mancato miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

È giunto il momento che l’intera comunità avellinese prenda atto finalmente dei troppi obiettivi non raggiunti, di come nonostante le promesse il Centro per l’autismo è ancora chiuso e abbandonato a sè stesso, poche sono le opportunità di sviluppo e inefficaci le politiche del lavoro e di integrazione delle categorie protette, poche sono le opportunità di crescita e di rilancio del capoluogo, la città non ne può veramente più”.