Pellegrino: “Decisivo il ruolo dei giovani nei processi decisionali e le sfide del Mezzogiorno”

Si terrà domani 15 aprile alle ore 11.00, presso la sala ‘ Don Peppe Diana’ del Consiglio regionale della Campania la conferenza stampa dal titolo “La Giovane Politica”, un appuntamento di rilievo dedicato al valore del rinnovamento generazionale, all’impegno civico dei giovani nei territori e alla costruzione di una nuova visione politica, più concreta, pragmatica e vicina ai cittadini. “Vogliamo affrontare temi centrali per il territorio e per le nuove generazioni. Crediamo nel coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali, nelle sfide che attendono il Mezzogiorno puntando sulla valorizzazione delle competenze, e l’importanza di una politica fondata su merito, trasparenza e partecipazione attiva”. Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale che nell’anticipare una nuova stagione politica che porti avanti un’azione amministrativa moderna e innovativa ha annunciato l’adesione del consigliere comunale, già vicesindaco di Camerota, Giangaetano Petrillo a Italia Viva. “L’ingresso di Giangaetano Petrillo in Italia Viva – ha puntualizzato Pellegrino - è motivo di orgoglio e rappresenta un importante valore aggiunto per il nostro progetto. È un giovane amministratore che ha già dimostrato sul campo le sue capacità e il suo senso di responsabilità. Il nostro partito vuole essere una casa per chi ama il fare, per chi ha una visione concreta e vuole contribuire a costruire un’Italia più moderna e giusta”.

“Con questa scelta – ha dichiarato Giangaetano Petrillo – intendo dare un segnale chiaro: la buona politica si fa con le idee, con il coraggio di rinnovarsi e con la volontà di restare al fianco delle comunità. Italia Viva rappresenta oggi per me lo spazio politico più coerente con la mia visione: riformista, europeista, ma soprattutto vicino ai territori. Questa adesione è solo l’inizio di un nuovo percorso che guarda al futuro con entusiasmo e responsabilità”.