Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Avellino

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino comunica che è stata convocata l’Assemblea Ordinaria degli iscritti. L’appuntamento si terrà in prima convocazione martedì 22 aprile 2025 alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine in via F. Iannaccone n.5 – Avellino. Qualora non si raggiungesse il numero legale richiesto, l’Assemblea si svolgerà in seconda convocazione mercoledì 23 aprile 2025 alle ore 11.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, sito in Corso Vittorio Emanuele n.6. L’ordine del giorno sarà il seguente: L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino comunica che è stata convocata l’Assemblea Ordinaria degli iscritti. L’appuntamento si terrà in prima convocazione martedì 22 aprile 2025 alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine in via F. Iannaccone n.5 – Avellino. Qualora non si raggiungesse il numero legale richiesto, l’Assemblea si svolgerà in seconda convocazione mercoledì 23 aprile 2025 alle ore 11.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, sito in Corso Vittorio Emanuele n.6. L’ordine del giorno sarà il seguente:

a) Relazione del Presidente; b) Relazione del Tesoriere; c) Approvazione bilancio consuntivo anno 2024; d) Approvazione bilancio preventivo anno 2025.

Si invita alla massima partecipazione tutti gli iscritti, sottolineando l’importanza dell’incontro quale momento di condivisione, confronto e responsabilità all’interno della vita dell’Ordine professionale.