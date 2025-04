In mostra due importanti progetti fotografici

LSD – Libero Spazio d’Arte apre le porte e inaugura le sue attività esponendo due importanti progetti fotografici: “Senza Colpe”, di Anna Catalano, ideatrice e direttrice di Fotografia Calabria Festival, e “Cora’s Courage”, della fotografa argentina Gabo Caruso, candidata al World Press Photo.

Le mostre costruiscono la trama narrativa di una rassegna, “Crescere liberi”, che guarda al tema dei diritti a partire dal mondo dei bambini, consegnando lezioni importanti a quello degli adulti. “Crescere liberi” è un progetto realizzato da LSD in collaborazione con Pensiero Paesaggio, Fotografia Calabria Festival, Vernicefresca Teatro, grazie al contributo del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della provincia di Avellino, con la partecipazione del circolo ARCI Avionica e dell’associazione Polluce e il supporto di Foto Diego. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Avellino

Un innovativo spazio culturale apre le sue porte nel cuore di Avellino. LSD – Libero Spazio D’arte nasce per valorizzare l’arte contemporanea e promuovere la creatività. Nella sede di Via Partenio, questo hub sarà un punto di riferimento per artisti e per l’intera comunità: una piattaforma per la libera espressione di idee, visioni di futuro e progetti connotati da una particolare attenzione alla dimensione sociale.

Il primo di questi è “Crescere liberi” promosso da LSD in collaborazione con l’associazione Pensiero Paesaggio, da Fotografia Calabria Festival e da Vernicefresca Teatro e nato dall’incontro di due progetti fotografici di particolare rilevanza: “Senza Colpe” di Anna Catalano, fotografa, ideatrice e direttrice di Fotografia Calabria Festival; “Cora’s Courage”, della fotografa di origini argentine Gabo Caruso candidato al World Press Photo 2025.

Le esposizioni, visitabili dal 9 maggio fino al 14 giugno 2025, affrontano questioni di grande attualità e puntano a stimolare un dibattito, urgente, sul tema dei diritti. “Crescere liberi”, infatti, esplora dimensioni estremamente delicate a partire dal mondo dell’infanzia: la vita e la dignità delle persone private della libertà e il diritto all’identità.

“Senza Colpe” è il racconto della realtà quotidiana di quei bambini che, insieme alle loro madri, vivono all’interno dei cinque ICAM – Istituti a custodia attenuata per detenute madri – presenti sul territorio nazionale. Un viaggio, quello di Anna Catalano, che torna in Irpinia, dopo essere partito dall’ormai dismesso ICAM di Lauro. Dall’altra parte, “Cora’s Courage” ricostruisce la transizione sociale di una giovanissima trans, incrociando le sue memorie di famiglia allo sguardo di Gabo Caruso, che getta una luce profonda sul tema della diversità e dell’identità.

Le suggestioni espresse da questi percorsi per immagini, curati della fotografa Anna Catalano su progetto espositivo del fotografo Antonio Bergamino e dell’architetto Paolo Vegliante, con il supporto di Foto Diego, saranno approfondite da un programma di incontri, in calendario dal 9 all’11 maggio, curato da LSD in collaborazione con il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della provincia di Avellino, il circolo ARCI Avionica e l’associazione Polluce.