Mistero a Varcaturo (NA): uomo trovato morto in casa

Riscontrato un trauma cranico sul cadavere

Il corpo di un uomo di avanzata età, è stato rivenuto senza vita all’interno del suo appartamento in via Vicinale Amodio, al civico 65, a Varcaturo (Napoli). Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dal 118. L’uomo aveva il volto tumefatto e il medico legale, intervenuto su disposizione della procura di Napoli Nord, ha riscontrato che la causa della morte potrebbe essere un trauma cranico. Sarà tuttavia l’autopsia a stabilire il motivo esatto del decesso dell’uomo. Così ha dichiarato Antonio de Lieto, presidente nazionale del partito “Pensionati per l’Italia” (P.P.I.): ”purtroppo nel nostro Paese le morti solitarie sono sempre più in aumento e lor signori che assolvono incarichi prestigiosi sebbene sono ben retribuiti non si sono mai degnati di attuare mirate strategie atte a debellare quantomeno in parte la galoppante “mattanza” delle morti solitarie di persone che vivono sole nonostante l’avanzata età. Al riguardo – ha concluso de Lieto – il P.P.I. si augura che presto venga aperta da parte degli organi competenti, un’inchiesta atta a far chiarezza sulla latitanza di lor signori che nulla hanno fatto per fermare l’indisturbata avanzata delle morti solitarie.”