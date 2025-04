Taglio del nastro domani 12 aprile alle ore 11

Apre domani, 12 aprile, a BolognaFiere HealthAbility Experience, la due giorni dedicata al tema della longevità, della prevenzione e del benessere. Il taglio del nastro è fissato alle ore 11, al pad 31. Partecipano: Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna; Roberta Li Calzi, assessora al Bilancio e allo Sport del Comune di Bologna; Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL Bologna; Gian Matteo Paulin, Presidente Federfarma Bologna. Saranno presenti gli organizzatori.

Secondo i dati dell’ Osservatorio Salute IQVIA realizzato su un campione di 1.000 individui, rappresentativo della popolazione italiana (rilevazione marzo 2025), a fronte dell’invecchiamento progressivo della popolazione italiana, si stima infatti che nel 2050 ci saranno in Italia 20 milioni di persone over 65 (più di 1/3 degli Italiani), di cui oltre 4 milioni over 85 anni. L’Osservatorio Salute IQVIA 2025 mostra una popolazione over 60 che convive abbondantemente con patologie croniche e fattori di rischio: sono oltre 16 milioni gli over 60 in Italia, il 74% ha una patologia o fattore di rischio cardiovascolare, l’85% convive con 2 o più malattie croniche, il 59% è obeso o in sovrappeso, il 55% si sente stressato e in ansia e solo poco più di 1 su 10 (il 14%) dichiara di sentirsi in ottimo stato di salute. Nonostante questo, la salute è un’assoluta priorità per i senior (al primo posto per l’84% degli over 60), ancora prima della famiglia (al secondo posto per il 60%) e della sicurezza economica (al terzo posto 47%). E per invecchiare in salute la sfida è “sentirsi bene” ed avere affetti e relazioni positive: per questo si pensa si debba soprattutto fare controlli (61%), alimentarsi in modo sano (58%) ed avere una vita affettiva e relazionale gratificante. Sullo sfondo, resta l’attività lavorativa che dopo i 60 anni non sembra rappresentare più un’area di investimento e gratificazione.

L’ obiettivo salute si traduce concretamente in comportamenti di prevenzione: il 68% si impegna concretamente per promuovere il proprio benessere, si fanno periodicamente esami e controlli (59%), il 41% afferma di fare regolarmente movimento per mantenersi in salute, anche se solo il 18% riesce a prestare molta attenzione all’alimentazione.

Da domani i cittadini che si sono prenotati sul sito di HealthAbility Experience potranno accedere a screening e consulti gratuiti. La peculiarità infatti di questa nuova iniziativa è proprio quella di essere dedicata ai cittadini che in fiera troveranno prodotti e soluzioni possibili, consigli e informazioni rigorose dal punto di vista scientifico.

Il programma è suddiviso in aree tematiche: Salute, Benessere, Experience, Show Cooking L’obiettivo è offrire ai cittadini un’occasione per imparare come tutelare al meglio la propria salute, per sapere a quali strutture sanitarie fare riferimento sul proprio territorio e per scoprire i nuovi traguardi della ricerca. Tra gli altri, ad esempio il Clust-ER Health Emilia-Romagna affronterà in un talk il tema della salute e dei territori. Saranno esplorate tre iniziative che stanno ridefinendo, in regione, salute e prevenzione: Benessere cognitivo, Turismo inclusivo per persone con demenza ed Educazione nutrizionale basata su AI. Ci saranno approfondimenti su temi quali salute e ambiente, l’emicrania, i trattamenti estetici per lenire la tossicità delle cure oncologiche, il mantenimento di un buon equilibrio intestinale grazie al microbiota e le applicazioni terapeutiche di quest’ultimo. Ma i cittadini troveranno anche suggerimenti per una dieta sana ed equilibrata e si farà un po’ di chiarezza sulle diete per dimagrire, fino alla possibilità di partecipare ad un vero e proprio show cooking dedicato alla preparazione di una colazione, un pranzo, una merenda e un aperitivo con cibi sani senza rinunciare al gusto.

Oltre alla parte convegnistica, HealthAbility Experience consentirà l’accesso a screening gratuiti: in un’area dedicata, sia il 12 che il 13 aprile, grazie alla collaborazione con associazioni, aziende e Servizio Sanitario Nazionale, sarà possibile valutare la situazione del proprio peso corporeo (a cura di AmiciObesi), sottoporsi ad un check up che consente la valutazione di abitudini che possono influire sullo sviluppo della cellulite (a cura di INTELIGEA), fare un’ecografia per verificare l’infiammazione articolare e l’esame REMS per conoscere se c’è osteoporosi (a cura di A.M.R.E.R), avere un consulto dermatologico per pazienti con diagnosi di psoriasi, dermatite atopica o vitiligine (a cura di APIFIACO). E ancora si controlleranno i nei con una visita dei dermatologi Sidemast (a cura di Cantabria labs), mentre la presenza di fattori di rischio a carico dell’apparato urinario e riproduttivo maschile (a cura di Cittadinanza Attiva Emilia Romagna) saranno valutati nell’ambulatorio andrologico gestito da uno specialista. E non mancheranno lo screening per la glicemia (a cura si DIA.BO), alla tiroide e al seno (a cura di LILT Bologna) e il check up spirometria (a cura di APS Respiriamo Insieme). Inoltre si potrà scegliere di conoscere meglio i sintomi del mal di testa, va ricordato che l’ emicrania è una patologia specifica di cui soffre circa il 15% della popolazione, oppure di valutare la qualità del sonno e ancora di monitorare la salute del cuore (a cura di MEDISPA).

Federfarma Bologna invece, in collaborazione con l’Azienda Ausl di Bologna, distribuirà il kit per lo screening colon retto ed HPV. L’Azienda Ausl, inoltre, fornirà indicazioni relative ai percorsi di prevenzione relativi all’epatite C e tumore e offrirà la possibilità di vaccinarsi in fiera contro l’Herpes Zoster gratuitamente per le persone over 65 o persone a rischio, e contro lo Pneumococco.