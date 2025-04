Venerdì 11 aprile ore 18.30

In occasione della Milano Design Week, venerdì 11 aprile alle ore 18.30 presso l'installazione X-Bio by Buoninfante all'interno di Opificio31, "Terre d'Irpinia" realizzerà un evento che celebra il connubio tra design, gusto e tradizione.

Protagonista della serata sarà l’eccellenza enogastronomica irpina, raccontata attraverso un’esperienza di degustazione curata dagli chef Giovanni Mariconda (ristorante L’Agapè) e Antonio Petrillo (La Corte dei Filangieri). I piatti saranno realizzati con i prodotti di alcune delle realtà più rappresentative del territorio: Agem Frutta, Caseificio Antico Casaro, Olio Basso, Casa Marrazzo, Caramella Food e Beverage, Central Funghi, Geor Geo Azienda Agricola, Salumi Giovanniello, Gran Caffè Romano, InPasta e Panificio De Nardo.

La serata sarà accompagnata dalla selezione musicale del dj e producer irpino Alessandro Fontana, che contribuirà a creare un’atmosfera immersiva e contemporanea.

“Terre d’Irpinia” è un progetto che nasce per valorizzare il territorio attraverso il linguaggio del gusto, mettendo in dialogo tradizione artigianale e innovazione creativa, in uno degli appuntamenti più importanti del panorama internazionale del design.

L’evento è realizzato con il supporto di Wemade, official partner al Fuorisalone. Partner tecnici: Polilop, Renna Creative Agency e Shout.