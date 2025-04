Montemiletto (AV), momento di riflessione in merito agli ultimi femminicidi

Sabato 12 Aprile la manifestazione pacifica “In memoria di me, facciamo rumore”

Viste le cronache attuali, #nessunotocchiEva-Aps organizza sabato 12 Aprile 2025 alle ore 10:00 la manifestazione pacifica “In memoria di me, facciamo rumore” al fine di condividere, in prossimità della Panchina Rossa in Piazza IV Novembre (Montemiletto) un momento di riflessione in merito agli ultimi femminicidi.

Secondo i dati statistici, ogni anno oltre 3.000 donne vengono uccise in Italia e nel mondo a causa della violenza di genere, un dato allarmante che richiede un’immediata azione da parte dei governanti e della società civile.

Rifletteremo sulle necessità di:

- aumentare la sensibilizzazione sul tema;

- fornire maggior supporto e servizi alle vittime di violenza.

Invitiamo tutti ad unirsi a noi perché “ogni volta che una donna lotta per sé stessa, lotta per tutte le altre” (Maya Angelou).