L'evento, che si terrà sabato 19 aprile, offrirà un’esperienza educativa e divertente, pensata per i più piccoli ma capace di incantare anche gli adulti

Legambiente Avellino – Alveare invita tutte le famiglie a partecipare al laboratorio per bambini e bambine che si terrà sabato 19 aprile alle ore 17:00 presso il Museo M.I.R.A. (Museo Irpino delle Radici Aumentate), in via Antonio De Curtis, Mercogliano (AV).

L’evento sarà un’occasione speciale per vivere insieme un’esperienza educativa e divertente, pensata per i più piccoli ma capace di incantare anche gli adulti. Il programma dell’evento prevede:

Spettacolo di burattini a cura di La Maschera Animazione



Una merenda gustosa per tutti i partecipanti

La visita guidata al Museo M.I.R.A., per scoprire le radici e le storie del Parco regionale del Partenio in maniera coinvolgente e digitale.

Per partecipare è richiesta la prenotazione al form google dedicato visti i posti limitati che può essere fatta anche contattando direttamente Legambiente Avellino tramite i suoi canali ufficiali social, alla mail legambienteav@gmail.com o al numero 3937161478 (Antonio)