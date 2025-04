La mostra sarà visitabile fino al 10 maggio 2025

Venerdì 11 aprile alle ore 17.30 presso il Museo Irpino, Complesso monumentale Carcere Borbonico di Avellino, verrà inaugurata la mostra di Generoso Spagnuolo a cura di Alberto Molinari, dal titolo “L’arte inquieta. Rigore e Imperfezione’’.

Saranno in mostra, nella sala espositiva al piano terra, circa 25 opere di pittoscultura e bassorilievo realizzate con la tecnica della manipolazione della tela, oltre che della pittura, che ripercorrono gli ultimi dieci anni di ricerca e sperimentazione artistica di Spagnuolo.

“La tela bianca, vuota, in attesa di essere lavorata, non è un semplice supporto bidimensionale bensì è il portale d’ ingresso al mio spazio-tempo. Uno spazio dinamico, libero e coerente, dove confluiscono le mie sensazioni, le mie emozioni, la mia gestualità ed in generale le mie idee. A pensarci bene la tela si comporta come un buco nero che possiede un campo gravitazionale così intenso da non lasciar sfuggire né la materia né la luce e quindi il colore. Trasformare la tela – dice Spagnuolo – in uno spazio con più dimensioni accessibili, è la sfida che affronto in questa tipologia di opere che appartengono al periodo che ho chiamato delle Manipol-Azioni: da semplice supporto, la tela diventa materia caratterizzante l’opera’’.

Classe 1977, Generoso Spagnuolo è nato ad Avellino e oggi vive e lavora a Grottaminarda. Artista eclettico e poliedrico, nei primi anni del 2000 decide di dedicarsi completamente all’arte. Pittore autodidatta, perfeziona il suo talento seguendo dei corsi di figura dal vero e di pittura. Ricerca e sperimentazione consentono a Spagnuolo di svincolarsi da correnti precostituite e di maturare un proprio linguaggio fondato sia sulla pittura che sulla scultura. Da appassionato di astronomia, Generoso Spagnuolo è molto attratto dal mistero che il cosmo riesce a trasmettere. Spazio-tempo, buchi neri, forza di gravità, sono argomenti che spesso affronta nelle sue opere.

Nella serata inaugurale della mostra saranno presenti l’artista, il curatore e Mario Meninno, direttore del Museo Civico Archeologico della Civiltà e del Territorio di Frigento.

La mostra sarà visitabile fino al 10 maggio 2025, dal martedì al sabato (domenica e lunedì chiusura), dalle 9 alle 13 (ultimo ingresso 12.30) e dalle 16 alle 19 (ultimo ingresso 18.30).

Ingresso libero e gratuito