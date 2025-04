Venerdì 11 aprile

Esce venerdì 11 aprile “NESSUNO” (Epic/Sony Music Italy), il primo EP del rapper campano Le-one, già disponibile in preorder.

Un progetto variegato che si compone di 9 tracce, in cui l’artista dimostra di avere una storia da raccontare, parlando di riscatto personale, lealtà e amore, raccontandole tramite esperienze di strada, amicizie e sogni di rivalsa. Nei suoi brani, Le-one mescola rap e melodie, alternando strofe incisive a ritornelli emotivi. Con testi diretti e una musicalità coinvolgente, con cui porta avanti la tradizione rap campana con uno sguardo fresco e attuale, “NESSUNO” rappresenta la sua visione della vita e della musica, parlando alla sua generazione con un linguaggio sincero e immediato.

La produzione è affidata a Junior K e Christian Liguori, entrambi protagonisti di un legame artistico con Le-one ricco di successi.

L’EP si apre con “INTRO/NESSUNO”, un brano caratterizzato da un pianoforte malinconico che crea un’atmosfera intima e riflessiva. Le-one racconta come il cambiamento del suo stile di vita abbia ridefinito le amicizie e il suo rapporto con il mondo.

La traccia successiva è “PARENTE”, il cui ritornello è un’esplosione di orgoglio, il rapper dichiara che il suo scudo è fatto di lealtà e sostegno di chi lo circonda, dopo aver trovato forza dentro di sé e nella propria comunità.

Segue “CHIOVE”, un brano intenso e sincero, che racconta un amore profondo, vissuto tra alti e bassi, con parole cariche di emozione e maturità. Il beat melodico accompagna barre intime, in cui il Le-one ripercorre ricordi, promesse e il significato di quel legame nel tempo.

Il progetto prosegue con “GHETTO STORY”, la cui atmosfera è quella di chi, consapevole di essersi guadagnato con duro lavoro e perseveranza la bella vita, trasmette orgoglio e soddisfazione, dipingendo immagini di lusso, libertà e rispetto conquistato.

È poi la volta di “MAJE”, un brano intenso e passionale che racconta una relazione turbolenta, fatta di litigi e incomprensioni, ma anche di un legame indissolubile, a dimostrazione che il sentimento sia più forte di ogni scontro.

Un pezzo combattivo e orgoglioso è “NUN È OVER”, composto da barre che suonano come sfide, pronte a smascherare chiunque si nasconda dietro falsità o atteggiamenti costruiti.

Segue “AVVELENATA”, un brano rap profondo e poetico, in cui Le-One mette al centro il testo per esprimere al meglio i suoi sentimenti, raccontando l’amore in modo autentico, senza filtri. A seguire, “ADDO STAJE/N’ATA VOT (Acoustic Version), la versione acustica che unisce i due brani, caratterizzata da un’atmosfera intima.

L’EP si chiude con “ADDO STAJE – Ride it RMX”, una traccia potente ed energica che parla di una storia d’amore appena nata, un brano da ballare tutta l’estate, che ha ottenuto la certificazione di Disco di Platino.

Tracklist:

1. “INTRO/NESSUNO”

2. “PARENTE”

3. “CHIOVE”

4. “GHETTO STORY”

5. “MAJE”

6. “NUN È OVER”

7. “AVVELENATA”

8. “ADDO STAJE/N’ATA VOT (Acoustic Version)

9. “ADDO STAJE – Ride it RMX”

Le-One incontrerà i fan per condividere con loro il suo nuovo progetto discografico in occasione di una serie di date in-store che avranno inizio sabato 12 aprile a Nocera Inferiore (SA) e si concluderanno lunedì 14 aprile a Salerno.

DATE IN-STORE

Sabato 12 aprile – ore 17.00 – Nocera Inferiore (SA), – Mondadori Bookstore, Via Giacomo Matteotti, 32

Domenica 13 aprile – ore 15.30 – Molfetta (BA) – Clinic, Via Urbano Rattazzi, 39

Lunedì 14 aprile – ore 17.00 – Salerno – Mondadori Bookstore - Corso Vittorio Emanuele, 56