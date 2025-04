Montemiletto celebra mezzo secolo di impegno, cultura e identità territoriale

Cinquant’anni di storia, passione e dedizione: la Pro Loco Mons Militum APS festeggia nel 2025 un traguardo significativo, che va ben oltre la semplice ricorrenza. L’evento commemorativo dal titolo “Le Pro Loco motore del Territorio”, in programma sabato 12 aprile alle ore 17:30 presso il suggestivo Castello della Leonessa, sarà occasione per rendere omaggio a una realtà che ha segnato profondamente il tessuto sociale e culturale di Montemiletto.

Una Pro Loco come cuore pulsante della comunità.

Fondata nel 1975, la Pro Loco Mons Militum è stata per cinque decenni un punto di riferimento per la promozione del territorio, la valorizzazione delle tradizioni locali, e la coesione sociale. Attraverso eventi culturali, rievocazioni storiche, manifestazioni enogastronomiche e attività con le scuole e i giovani, ha saputo tenere viva l’identità di Montemiletto, coinvolgendo generazioni di cittadini in un percorso condiviso di crescita e memoria.

Ha operato come motore del territorio, facendo da ponte tra le istituzioni e la cittadinanza, promuovendo il dialogo, la partecipazione attiva e l’inclusione. È anche grazie al lavoro silenzioso e costante di volontari e presidenti che il nome “Mons Militum” è diventato sinonimo di cultura, accoglienza e senso di appartenenza.

Istituzioni e società civile per celebrare insieme.

All’evento parteciperanno numerose personalità del mondo politico, istituzionale e associativo, che offriranno riflessioni sul ruolo strategico delle Pro Loco in ambito locale e nazionale. Tra i relatori:

Avv. Massimiliano Minichiello, Sindaco di Montemiletto

On. Michele Gubitosa, Onorevole della Repubblica

On. Gianfranco Rotondi, Onorevole della Repubblica

On. Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania

Dott. Mario Lariccia, Ordine dei Commercialisti di Avellino

Don Luca Cennerezzo, Parroco di Montemiletto e Montaperto

Dott. Francesco Basile, Pres. Confindustria Giovani Regione Campania

On. Maurizio Petracca, Consigliere Regionale Campania – Comm. Agricoltura

Panel 3° Settore – Le associazioni del territorio

Ampio spazio sarà dedicato agli interventi di numerosi rappresentanti del terzo settore, del volontariato e delle realtà associative che, nel corso degli anni, hanno collaborato e sostenuto la Pro Loco Mons Militum. Interverranno:

Antonino La Spina – Presidente UNPLI Nazionale

Luigi Barbati – UNPLI Campania • Giuseppe Silvestri – UNPLI Avellino

Francesco Celli – Info Irpinia • Davide Petrillo – Lions Mons Militum

Mario Pio Musto – Forum dei Giovani

Italo Petrillo – Pubblica Assistenza Montemiletto

Sabina Sarro – Forum delle Donne

Gaetano Di Donato – Progetto Giovani

Germana Morrone – Associazione “Nessuno Tocchi Eva”

Antonio Riggi – Effetto Serra • Fondazione Sistema Irpinia

Pina Cassano – Accademia “F. Guarente”

Angelo Petrillo – Il Muretto APS

Assunta Marinaro – Passion Dance

Momenti simbolici e conclusivi

Durante l’evento si terrà l’inaugurazione e benedizione della Targa celebrativa del 50° anniversario, a cui seguirà un buffet di ringraziamento presso la sede della Pro Loco Mons Militum APS. Un invito a tutta la cittadinanza e non solo L’intera comunità è invitata a partecipare. Sarà un’occasione per guardare con orgoglio al passato, con gratitudine a chi ha costruito, e con entusiasmo a ciò che ancora si potrà realizzare. Perché, come dimostra la storia della Pro Loco Mons Militum, la cultura e il senso di comunità sono i veri motori di ogni territorio.