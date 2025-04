Venerdì 18 aprile 2025

Anche quest’anno Cervinara si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e partecipati della sua vita comunitaria: la Via Crucis Vivente di Cervinara, giunta alla sua XXXIII edizione. Un evento, a cura dell’Associazione A Cruce Salus APS, che va oltre la rappresentazione teatrale, diventando un’esperienza collettiva, atto di fede, forma d’arte ed anche uno strumento di valorizzazione del territorio.

La data sarà, come di consueto, il Venerdì Santo, che in questo 2025 cade il giorno 18 aprile, quando le strade del paese si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, coinvolgendo oltre centinaia di persone tra figuranti, tecnici e volontari, per ripercorrere le ultime ore della vita di Cristo, in un intreccio suggestivo di scenografie, costumi, suoni ed emozioni. L’inizio è fissato alle ore 19:00 presso la Piazza Sant’Adiutore.

L’evento è patrocinato dalla Regione Campania, dalla Provincia di Avellino e dal Comune di Cervinara, con il sostegno dell’Unità Pastorale di Cervinara e la collaborazione delle varie associazioni del territorio, attività commerciali e sponsor, che con grande generosità continuano a sostenere la crescita e l’evoluzione di questo importante appuntamento.

Ogni edizione è frutto di un anno di lavoro, passione e spirito di servizio. La nostra ambizione è crescere, portare la Via Crucis Vivente di Cervinara a essere un punto di riferimento regionale per la cultura, la spiritualità e il turismo religioso.

L’obiettivo è semplice ma potente: costruire memoria, momenti di aggregazione e di inclusione, in pratica di creare comunità. Insieme dobbiamo coinvolgere, emozionare e riflettere.

Ricordiamo che sabato 12 aprile, i più piccoli, saranno protagonisti della Via Crucis dei bambini, in collaborazione con l’ACR Cervinara e l’Unità Pastorale di Cervinara, momento educativo e toccante per trasmettere valori e significati profondi alle nuove generazioni contribuendo a creare quel ricambio necessario per non perdere le nostre tradizioni.