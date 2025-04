Un invito aperto a poeti, cantautori e artisti della parola. Nessuna scaletta, solo espressione libera e ascolto reciproco

Poesia, voce, emozione. Venerdì 11 aprile alle 20:30, in via Pedicini 63, si accende il microfono dell’Open Mic Poetico promosso da Sonic Muse ETS, un evento libero e informale pensato per chi scrive, canta, recita, o semplicemente ama ascoltare.

Non si tratta di uno spettacolo tradizionale, ma di un incontro autentico tra chi ha voglia di esprimersi e condividere. Poeti, cantautori, performer e sognatori sono invitati a partecipare portando con sé versi, testi, canzoni o anche solo la voglia di lasciarsi ispirare.

Niente palchi da star, nessuna giuria: solo uno spazio reale, accogliente, dove le parole circolano senza filtri e dove ogni voce ha dignità. È la poesia – nelle sue forme più dirette, intime o sperimentali – a fare da filo conduttore. Un’arte troppo spesso relegata ai margini, che qui torna protagonista come atto vivo e collettivo.

L’iniziativa nasce dal desiderio di costruire un punto d’incontro alternativo, capace di unire chi crea e chi cerca ispirazione. Il microfono è aperto a tutti: basta un testo, una canzone, un’idea. Anche il pubblico silenzioso è il benvenuto: ascoltare è già partecipare.

L’atmosfera sarà informale e conviviale: ci sarà anche la possibilità di sorseggiare qualcosa durante la serata, in un clima rilassato e amichevole che favorisca l’incontro e la partecipazione.

L’ingresso è gratuito ed è riservato ai soci ARCI. La tessera, con numerose e convenienti convenzioni, ha un costo di € 10 ed è valida in tutti i circoli ARCI d’Italia. Se non sei tesserato, puoi fare la richiesta scaricando l’APP ARCI e tesserarti presso il nostro circolo.