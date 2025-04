Avellino, il Liceo Statale “P.E. Imbriani” conquista il primo posto al I Torneo di Debate

La squadra del liceo ha saputo distinguersi per la propria preparazione, capacità di argomentazione e spirito di squadra nell'affrontare tematiche di grande rilevanza sociale

Un prestigioso riconoscimento per il Liceo Statale “P.E. Imbriani” di Avellino, che si è aggiudicato il primo posto al I Torneo di Debate, un’iniziativa promossa dall’associazione Totalife in collaborazione con la sezione di Avellino della Società Filosofica Italiana (SFI). La squadra del liceo, composta da Federica De Maio, Arianna Esposito, Mario Spagnuolo ed Elena Pia Urciuoli, ha saputo distinguersi per la propria preparazione, capacità di argomentazione e spirito di squadra, meritandosi con pieno merito il primo gradino del podio.

Il torneo, che ha visto la partecipazione di numerose scuole provenienti da tutta la provincia di Avellino, si è sviluppato all’insegna di una sana e stimolante competizione intellettuale. Durante le due fasi eliminatorie, i giovani debaters hanno affrontato tematiche di grande rilevanza sociale, come la proposta di rendere l’accesso a Internet un diritto universale, discussa nella fase preliminare di dicembre 2024, fino ad arrivare alle mozioni più complesse presentate nelle fasi finali, come lo sviluppo delle intelligenze artificiali e il ruolo insostituibile dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella tutela del diritto alla salute globale.

A sostenere la squadra e a seguirne ogni passo, con dedizione e passione, sono state le professoresse Maria Venezia e Marina Villanacci, che hanno espresso grande soddisfazione per il trionfo ottenuto dai loro allievi. Le docenti hanno sottolineato come il risultato sia frutto di un impegno costante e di un lavoro di squadra che ha permesso agli studenti di eccellere.

Sergio Siciliano, il Dirigente del Liceo, ha commentato con entusiasmo la vittoria, evidenziando come l’impegno, la preparazione e la passione per la conoscenza siano valori fondamentali che l’Istituto promuove e porta avanti con costanza. “Il debate rappresenta una delle modalità più efficaci per favorire lo sviluppo del pensiero critico e delle abilità oratorie. È un’attività che merita di essere sempre più diffusa nelle scuole, e sono convinto che in futuro diventerà un’attività centrale nel percorso educativo di ogni studente”, ha dichiarato il Dirigente scolastico.

Non è la prima volta che il Liceo statale “P.E. Imbriani” si distingue in attività di debate. Infatti, la scuola è da cinque anni impegnata attivamente nella promozione di questa metodologia, attraverso corsi di formazione destinati sia agli studenti che ai docenti, e organizzando competizioni dove gli stessi studenti ricoprono anche il ruolo di giudici, contribuendo così al loro percorso di crescita accademica e personale.

Il successo al I Torneo di Debate non è solo il risultato di un’eccellente preparazione oratoria, ma anche di una crescita umana e collettiva. Gli studenti, durante la preparazione e lo svolgimento del torneo, hanno imparato a ascoltare e a confrontarsi in modo costruttivo, sviluppando così un pensiero critico che rappresenta una risorsa fondamentale per il loro futuro. Questo tipo di esperienza, infatti, aiuta i ragazzi a riflettere in modo profondo su temi attuali e a imparare a comunicare le proprie idee in modo chiaro e persuasivo, abilità che risulteranno preziose anche nel loro percorso professionale.

Dunque, il Liceo statale “P.E. Imbriani” festeggia una grande vittoria, che è anche un punto di partenza per continuare a crescere e a investire nell’educazione dei giovani attraverso pratiche che stimolano il pensiero critico e il dialogo, valori essenziali per formare cittadini consapevoli e responsabili.