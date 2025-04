Ad Avellino l’Assemblea Regionale dei Gruppi Fratres

L’appuntamento è per le ore 16.30 presso la Sala Blu del Complesso Monumentale dell’ex Carcere Borbonico

Saranno 69 i Gruppi Fratres in arrivo da tutta la Campania che si ritroveranno ad Avellino venerdì 11 aprile per celebrare l’Assemblea straordinaria ed ordinaria regionale. L’appuntamento, convocato dal presidente della Consociazione Regionale Fratres Campania ODV Giuseppe Festa, è per le ore 16.30 presso la Sala Blu del Complesso Monumentale dell’ex Carcere Borbonico di Avellino di piazza De Marsico.

Due i momenti in programma. Il primo, con l’Assemblea Straordinaria, vedrà la discussione dei seguenti punti iscritti all’ordine del giorno e relativi ad importanti modifiche statutarie: Lettura e approvazione delle modifiche statutarie da parte del notaio, in conformità alle disposizioni del RUNTS; Richiesta della personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 117/2017.

A seguire, i Gruppi Fratres celebreranno l’Assemblea Ordinaria con i seguenti punti iscritti all’ordine del giorno: Relazione del Presidente sulle attività svolte; Approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2024; Approvazione della relazione di missione dell’Associazione, come previsto dalla normativa sul Terzo Settore; Relazioni dei rappresentanti Provinciali e del Coordinamento Giovani Fratres.

L’incontro rappresenta un momento importante di condivisione e programmazione per tutte le realtà Fratres della Campania. L’appuntamento ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Avellino.