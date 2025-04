Bronzo per l'atleta Ilaria Galluzzo, allieva della Società Sportiva Dilettantistica Taekwondo Irpino

Sabato 5 e domenica 6 aprile scorsi, si sono svolti presso il Palasport “Mario D’Agata” di Arezzo (NA), i Campionati Italiani di Taekwondo Juniores Cinture Nere – settore combattimento, gara ambitissima da tutti gli atleti e di vetrina per il panorama nazionale.

Ancora una volta la Società Sportiva Dilettantistica Taekwondo Irpino diretta dai Maestri Luigi SALDUTTO e Rocco GIANNELLI è sul podio più importante d’Italia.

L’atleta Ilaria GALLUZZO, conquista una preziosa medaglia di Bronzo nella Categoria -68 Kg, già Bronzo nel 2024 e 2023, fermata in semifinale dalla vincitrice di categoria.

Buona anche la prestazione dell’atleta Sofia PESCATORE Cat -49 Kg, che nonstante i suoi tre incontri non riesce a salire sul podio battuta ai quarti dalla vincitrice di categoria.

Chiude la spedizione Irpina, l’atleta Mattia BRANCALEONE Cat -68 Kg, il quale purtroppo non riesce ad inquadrare l’incontro regalando il match all’avversario.

“Sono felice per Ilaria, che si conferma nuovamente tra le atlete più forti del panorama nazionale. dichiara il M° Luigi SALDUTTO.” Sicuramente poteva ambire a qualcosa in più, ma cumunque una medaglia ai Campionati Italiani non è mai scontata.

Ringrazio infine il M° Rocco GIANNELLI per la sua preziosa collaborazione, i compagni di squadra presenti ed i genitori che da anni seguono ovunque i propri figli con tanto amore e tantissimi sacrifici”.