L’assessore Genovese informa: intervento concluso entro un paio di giorni

In relazione ai lavori in corso per la realizzazione di un nuovo sottoservizio elettrico in via Tedesco, l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Avellino, Antonio Genovese, rende noto di aver ottenuto dall’Enel, titolare dell’intervento, rassicurazioni sulla rapida conclusione delle opere.

«L’opera – spiega Genovese – si è resa necessaria a seguito del sovraccarico verificatosi alla locale cabina elettrica, a seguito del quale diverse famiglie erano rimaste senza fornitura elettrica. L’intervento, ci è stato assicurato dall’Enel, sarà terminato nell’arco di un paio di giorni e consentirà ai residenti della zona di essere meglio serviti dal punto di vista energetico. Contemporaneamente, termineranno anche i disagi alla circolazione veicolare».