Il programma dell'Arma volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi proseguirà anche nelle prossime settimane

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, finalizzati a sensibilizzare e informare giovani e anziani su tematiche di grande rilevanza sociale. Tali iniziative, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, rientrano nell’ampio programma dell’Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi.

A Montella, il Comandante della Compagnia, insieme ai militari della locale Stazione Carabinieri ha incontrato gli alunni dell’istituto scolastico l’I.S.S.R. D’Aquino, affrontando tematiche quali il bullismo, il cyberbullismo, l’utilizzo consapevole dei social network e i pericoli derivanti da comportamenti scorretti o dall’uso improprio della rete.

Contemporaneamente, nuovi incontri si sono svolti in strutture di accoglienza, centri di aggregazione, chiese e in altri luoghi dove era previsto l’afflusso per lo più di anziani.

Nello specifico, ad Ariano Irpino, i militari della locale Stazione hanno incontrato i cittadini nella Chiesa di San Liberato. A Chiusano di San Domenico, il Comandante della Stazione ha incontrato il personale del locale ufficio postale nonché le persone anziane, approfittando della loro presenza dovuta al ritiro delle pensioni. Durante questi momenti di confronto, i presenti sono stati invitati a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi situazione sospetta. Nel contempo i militari dell’arma hanno fornito utili consigli per evitare di cadere vittime e di prevenire i furti in abitazione.

L’impegno dell’Arma, infine, si è esteso anche alle strutture di accoglienza e integrazione. Ad Andretta e Cairano, il Comandante della Stazione Carabinieri ha incontrato, nelle rispettive sale consiliari comunali, gli immigrati ospiti del progetto “SAI” (Progetto Accoglienza Integrazione), fornendo loro indicazioni utili per un corretto inserimento nel tessuto sociale, con un focus sul rispetto delle norme del Codice della Strada e il fenomeno dell’immigrazione illegale.

Queste iniziative rappresentano un’importante testimonianza dell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere la sicurezza e la legalità sul territorio, con un’attenzione particolare verso le categorie più vulnerabili della popolazione.