Fuori Servizio idrico del 7/04/2025

Alto Calore Servizi S.p.a. comunica che, a causa di un guasto che ha interessato una condotta adduttrice nel territorio del Comune di Castelfranci (AV), Lunedì 7 aprile a partire dalle ore 8:00 sarà effettuato un intervento di riparazione. Potrebbero verificarsi disfunzioni in considerazione della durata degli interventi la cui ultimazione è prevista per la serata di lunedì. Sono interessati i seguenti Comuni e strutture pubbliche:

ARIANO IRPINO;

ARIANO IRPINO –Ospedale-;

ARIANO IRPINO-Casa Circondariale;

GROTTAMINARDA;

TORELLA DEI LOMBARDI;

LIONI

BONITO

MELITO IRPINO;

MONTECALVO IRPINO;

VILLANOVA DEL BATTISTA;

SAVIGNANO IRPINO;

GRECI;

GESUALDO;

VILLAMAINA;

FONTANAROSA;

CASTELFRANCI;

PATERNOPOLI;

LUOGOSANO;

TAURASI;

SANT’ANGELO ALL’ESCA;

MIRABELLA ECLANO;

STURNO;

FLUMERI;

FLUMERI -A.S.I;

APICE;

SANT’ARCANGELO TRIMONTE;

PIETRELCINA;

PESCO SANNITA;

PADULI;

PAGO VEIANO;

REINO;

CAMPOLATTARO;

PONTELANDOLFO;

FRAGNETO MONFORTE;

CASALDUNI;

CASALDUNI-STIR.

I Comuni sono stati avvisati a mezzo PEC, unitamente alla Prefettura di Avellino e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Inoltre, al fine di limitare eventuali disfunzioni e garantire un corretto approvvigionamento si renderà necessario effettuare la sospensione della fornitura idrica dalle ore 22:00 del 07/04/2025 fino alle ore 6:00 del giorno seguente, 8 aprile, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione che alimenta i serbatoi.

Si precisa che gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte.

Alto Calore Servizi S.p.a. provvederà ad avvisare gli Utenti anche attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it.

Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente numero verde 800954430, sempre attivo.