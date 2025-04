Il consorzio di tutela protagonista al Vinitaly 2025

Talk, degustazioni, incontri

Dal 6 al 9 aprile 2025, il Consorzio Tutela Vini di Irpinia sarà presente alla 57ª edizione di Vinitaly, il più importante appuntamento fieristico dedicato al mondo del vino, presso lo spazio della Camera di Commercio Irpinia Sannio a Verona, con le sue grandi denominazioni Greco di Tufo docg, Fiano di Avellino e Taurasi docg e l’Irpinia doc.

Una partecipazione ricca di contenuti, incontri e degustazioni che si inserisce in un progetto più ampio di promozione e valorizzazione del patrimonio vitivinicolo irpino.

Quattro giornate intense durante le quali il Consorzio, affiancato dai produttori, esperti del settore e rappresentanti istituzionali, guiderà il pubblico alla scoperta dell’unicità dei vini dell’Irpinia, con un focus particolare sui grandi bianchi a denominazione: Fiano di Avellino DOCG e Greco di Tufo DOCG.

Il programma di attività curate dal Consorzio è denso e articolato: si va dai talk tematici sulle prospettive dell’enoturismo e sul valore dei territori, ai momenti di approfondimento tecnico e degustazione dedicati al potenziale evolutivo dei vitigni autoctoni.

Tra gli appuntamenti di rilievo:

I seminari sul Fiano di Avellino e Greco di Tufo DOCG, condotti da Jessica Bordoni (Civilta del Bere) e James Button (Decanter) esperti del settore e volti a illustrare le peculiarità e le prospettive dei due bianchi tra i più identitari d’Italia.

Il brunch-degustazione con ICQRF con una presentazione delle nostre denominazioni DOCG e di altri prodotti tipici presenti esponenti dell’Istituto di livello nazionale ed internazionale;

Il talk “Grandi territori di Vini in Italia”, occasione di confronto e dialogo tra Irpinia ed Abruzzo, espressione di due grandi vitigni e vini caratterizzanti e di grande personalità il Montepulciano e l’Aglianico con il nostro Taurasi docg, sulla caratterizzazione moderna delle aree vitivinicole, integrazione di territori ed imprese, alla presenza del Prof Scienza e di studiosi di settore.

E per caratterizzare ancora piu’ internazionalmente le attività svolte ed il gemellaggio con il BIVB di Chablis, una degustazione e confronto tra le DOCG bianche e lo Chablis con la partecipazione del Consorzio Francese e di Stevie Kim di Vinitaly International.

Sarà dedicato spazio anche alle iniziative delle Aziende e di Consorzi e privati.

Gli Amari del Liquorificio Mastrantonio, con l’intervento del presidente dell’associazione Amari d’Italia. L’evento della Cantina Di Marzo dedicato al Greco di Tufo e alla zonazione dei Cru,con il Prof Mercurio dell’Università del Sannio e moderato da Luciano Pignataro.

Vinitaly rappresenta anche il contesto ideale per presentare nuove visioni e modelli di sviluppo sostenibile. In questo senso, la Creanza Green Experience – talk dedicato al turismo esperienziale e condiviso – testimonia l’attenzione del Consorzio per le sfide del futuro, in equilibrio tra tutela del paesaggio, sostenibilità economica e valorizzazione culturale.

Il Talk di Annibale Discepolo (il Mattino), sulle donne imprenditrici del vino, invitata Maria Pia Berlucchi esponente tra i piu’ illustri delle donne del vino.

Ed infine un ringraziamento corale perché la presenza del Consorzio a Vinitaly è resa possibile grazie al prezioso lavoro di squadra: i produttori associati, lo staff tecnico e organizzativo, gli esperti coinvolti e le istituzioni hanno collaborato con dedizione per costruire un palinsesto di qualità, capace di offrire al pubblico nazionale e internazionale uno sguardo profondo e autentico sull’Irpinia vitivinicola.