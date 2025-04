Ospiti della fiera del libro e dell'editoria Amalfi Coast

Saranno Gino Aveta e Niccolò Rinaldi, domenica 1 giugno, gli ospiti d’onore della Fiera del Libro e dell’editoria AmalfiCoast ad Atrani.

Dopo gli incontri che si svolgeranno sabato 31 maggio, con gli altrettanto importanti ospiti d’onore Angela Procaccini, Stefano Piccirillo e Giovanni Bernabei con il concerto dei giovani ragazzi della “Beat Band” dell’istituto Comprensivo S. Valentino Torio, diretti dalla M° Serena Della Monica, Gino Aveta e Niccolò Rinaldi racconteranno le loro storie di libri, di passioni, di progetti e di programmi radio televisivi.

Niccolò Rinaldi è autore di numerosi libri, in particolare di viaggio o dedicati alla memoria collettiva. Del periodo di lavoro in Afghanistan ha scritto nei libri “Islam, guerra e dintorni – viaggio in Afghanistan”, Torino, ed. L´Harmanattan Italia, 1997, uscito anche in Francia nel 2000 col titolo di “Dieu, guerre et autres paysages” e una prefazione di Daniel Cohn-Bendit; “Droga di Dio – Afghanistan: la società dei credenti”, Napoli, ed. L’Ancora del Mediterraneo, 2002; il racconto “Firenze, Herat e la forza di Kabul” e le “Tre storie fiorentine in Asia centrale” pubblicate nel catalogo “Atlanti fiorentini” del ciclo di performance dai testi e dalle vite dei viaggiatori fiorentini realizzato nel 2009. Delle sue frequenti missioni in Africa ha scritto in “L’invenzione dell’Africa – un viaggio, un dizionario”, ed. La Meridiana (2006) con una prefazione di Walter Veltroni, libro nel quale in ventuno capitoli dedicati ad altrettante parole dalla A alla Z espone la tesi del travisamento della cultura e della storia dell’Africa da parte dell’Occidente.

In “Notte a Gaza”, ed. Festina Lente (2014) e successivamente Stampa alternativa (2015), ha raccolto i suoi appunti di viaggio nelle frequenti visite alla striscia con uno sguardo disincantato e critico nei confronti delle politiche israeliane, di Hamas e della stessa comunità internazionale. Nel suo ultimo libro di viaggi “Il giro del mondo in cinquanta barbieri”, ha descritto cinquanta barbieri nei quali si è recato in altrettanti paesi diversi, dal primo a Peshawar nel 1990. all’ultimo a Tokyo nel 2015. Un altro filone di scrittura è dedicato al “viaggio fermo”, con l’approfondimento del “territorio di casa” attraverso la guida “Firenze insolita e segreta”, ed. Jonglez nel 2011 e tradotta in francese (2011), inglese (2011), spagnolo (2012) e tedesco (2019), e ripubblicata in una nuova edizione nel 2018, nella quale riscopre oltre duecento luoghi appartati ma visitabili del capoluogo toscano, e il volume dedicato alla via nella quale abita a Firenze, “Anatomia di una strada – via de’ Serragli, ed. Festina Lente (2013).

Niccolò Rinaldi è stato membro della Commissione europarlamentare per il Commercio Internazionale (INTA) e unico italiano componente lo Steering Committee dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. In particolare, è stato relatore per l’accordo di libero scambio con la Malaysia, l’accordo di libero scambio UE-India (clausola di Salvaguardia), per il regolamento relativo al commercio diretto con le zone di Cipro nelle quali il governo non esercita il controllo effettivo e di un rapporto riguardante l’esercizio dei diritti dell’Unione in tema di applicazione e rispetto delle regole del commercio internazionale.

È anche molto attento alle problematiche delle persone meno tutelate, come i diversamente abili, gli immigrati ed i Rom, e alle tematiche riguardanti la memoria collettiva, nell´ambito della quale ha curato la realizzazione di vari progetti, come le installazioni multimediali sui temi dell’assedio alle città (“Piazza di guerra”, 2003) e della Shoah (“Anatomia di un genocidio”, all’interno della sinagoga monumentale di Firenze)e del genocidio ruandese (“Silence for Rwanda”, 2004).

Gino Aveta, operatore del settore della Comunicazione dal 1985, vanta tra le sue esperienze organizzazioni, direzioni e produzioni artistiche di livello nazionale ed internazionale. Produttore discografico, autore di programmi televisivi e radiofonici per le reti RAI tra cui “Guarda, Stupisci”, “L’arte di “O sole”", “It’s now or never”, “Indietro Tutta”, “Festival di Sanremo”, “Doc”, “Kilimangiaro”, “Domenica In”, “Crossover” e “Palcoscenico”,” Banana Republic”, a Roma, con Lucio Dalla e Francesco De Gregori

Una carriera fatta di successi, dall’inizio degli anni ’80 ad oggi, record e tanti bei ricordi accompagnati da amicizie e sodalizi che hanno contribuito alla storia della televisione italiana. Gino Aveta è uno dei pilastri della RAI, storico autore e produttore di molti programmi, tra cui ricordiamo il celebre “Una notte per lo scudetto” fino al recente “Guarda… stupisci”. Da ricordare la sua amicizia con Gianni Minà “Partendo dal mondo della musica e dello spettacolo, ho iniziato subito a collaborare con la Rai, verso la metà degli anni ’80, avendo la fortuna di creare un profondo sodalizio con Renzo Arbore e Gianni Minà-ricorda Gino Aveta – ho ricordi stupendi, a partire dai viaggi a Cuba per l’intervista a Fidel Castro. Il momento più bello è stato quando sono riuscito ad unire, per ben due volte, Minà e Arbore: sia per il film “FF.SS.” che nel programma “Una notte per lo scudetto”. Era un grandissimo giornalista, riusciva ad incarnare questa figura con professionalità. Adesso si è un po’ persa questa figura in quanto il giornalista oggi crede di poter spostare gli interessi e muovere l’ago della bilancia, ma non è così perché il professionista deve raccontare quello che accade, ovviamente con una propria opinione”.

La Fiera del libro e dell’Editoria Amalfi Coast-Atrani avrà il quotidiano “La Città” di Salerno come Media Partner della manifestazione. La Fiera aderisce, inoltre, alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e di genere “Posto Occupato”.

La direzione artistica della Fiera è affidata ad Antonio Di Giovanni, in collaborazione con l’agenzia “Sensi Comunicazione” di Domenico Aleotti.

Main Sponsor: Euroffice di Maurizio Pellegrino di Cava de’ Tirreni

Sponsor: Il Salumaio Gourmet (Cava de’ Tirreni),Pasticceria Carrano (Cava de’ Tirreni), Pasticceria Gambardella (Minori), “Mica “spedizioni postali (Cava de’ Tirreni), Ristorante Le Arcate (Atrani), Ristorante Le Palme (Atrani), Bar La Risacca (Atrani), Alfieri Immobiliare (Atrani), Amore Espresso (Salerno), Bar Gelateria Eco del mare (Vietri sul mare), Pescheria del Doge (Atrani), Farmacia Ala (Atrani), Tentazioni della Natura (Atrani), Bistrot “Il Birecto”( Atrani), Domenico Siravo (Atrani).