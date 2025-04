Il collegio dei geometri di Salerno presente all'evento sportivo nazionale

Una cinque giorni all’insegna dello sport, del divertimento e dell’aggregazione. E’ questo lo spirito che anima la “GEOWEEK”, promossa dall’ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) Geosport, che si occupa di organizzare eventi sportivi e formativi dedicati ai Geometri Liberi Professionisti e Praticanti.

Quest’anno la “Geoweek” si terrà a Riccione (RN) dal 4 al 8 giugno e il Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Salerno parteciperà al Campionato Nazionale di Calcio a 8 con una propria squadra di calcio in rappresentanza del Collegio. Per chi lo desidera c’è anche la possibilità di partecipare al torneo di tennis.

“Questo evento – ha dichiarato il Presidente del Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Salerno, Gino Parisi - non rappresenta solo un’opportunità per mettere in campo le nostre abilità sportive. In un contesto informale e festoso, avremo l’opportunità di confrontarci non solo su tematiche professionali e tecniche, ma anche di rafforzare i legami con altri colleghi appartenenti ai Collegi di altre Province italiane, promuovendo uno spirito di aggregazione che è essenziale per il nostro lavoro e per il nostro sviluppo personale e professionale”.

“Siamo orgogliosi di partecipare alla Geoweek con una nostra squadra di calcio ed eventualmente di mettere in campo anche appassionati di tennis – ha concluso Parisi – Gli atleti che parteciperanno sono l’espressione dei valori di collaborazione, passione e impegno che ci contraddistinguono. Auspico che questa manifestazione possa rafforzare ulteriormente il nostro senso di appartenenza alla comunità professionale dei geometri e contribuire a creare occasioni di scambio e crescita reciproca”.

Tutti i geometri appassionati di calcio possono unirsi al team del Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Salerno inoltrando la propria candidatura al seguente indirizzo email: aggregazione@collegiogeometri.sa.it oppure inviando un messaggio WhatsApp al numero 3663894693 (Mister Carbone Geom. Marco), indicando i dati anagrafici, il ruolo e piede forte e il numero di iscrizione all’albo oppure al registro dei praticanti. Gli iscritti saranno ricontattati per partecipare allo stage di selezione che si terrà prossimamente.

Inoltre, nell’ambito della “GEOWEEK” viene organizzato anche il campionato nazionale di tennis, per cui chi desidera partecipare dovrà inviare la propria candidatura con la stessa procedura sopra indicata. Non resta altro che attendere le candidature dei GEO-calciatori e dei GEO-tennisti per dare seguito a questo evento molto atteso.