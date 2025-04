Da zona agricola e coltivabile è stata trasformata in zona calpestabile e adibita a parcheggio

Continuano incessanti i controlli in materia di Polizia Edilizia. Il Comandante della Polizia Locale della Città di Afragola Colonnello Antonio Piricelli collaborato dal Luogotenente Giuseppe Giustino e dall’Assistente Giuseppe Russo entrambi della sezione Polizia Edilizia unitamente a personale dell’Ufficio Tecnico Comunale ha effettuato un sopralluogo in Via Cinque Vie, presso una proprietà adibita ad attività. Dagli accertamenti e dal sopralluogo è emerso che una parte della proprietà di circa 5500 mq, da agricola e coltivabile è stata trasformata senza alcun titolo autorizzativo e/o permesso a costruire in zona calpestabile ed è stata adibita a parcheggio. A seguito del controllo documentale la Polizia Locale ha posto sotto sequestro l’area che era posta a pochi passi dai binari della linea dei treni ad alta velocità (TAV) e denunciato all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà il proprietario.