Riguardo l'ordine di sfollamento forzato a Rafah, Gaza

In seguito all’ordine di sfollamento forzato a Rafah, Hadja Lahbib, Commissaria per la Preparazione e la gestione delle crisi, ha dichiarato:

“Le segnalazioni provenienti dal sud di Gaza sono estremamente allarmanti. Oltre 140 000 persone sono vittime di sfollamento forzato. I civili in fuga sono sotto attacco.

La sofferenza della popolazione di Gaza deve finire.

Dopo la rottura del cessate il fuoco sono stati uccisi più di 300 bambini. Da un mese a questa parte, il blocco degli aiuti umanitari ad opera di Israele minaccia le vite di centinaia di migliaia di persone.

Il Programma alimentare mondiale ha annunciato che le proprie cospicue scorte alimentari si esauriranno presto. I palestinesi sono in trappola, senza una via di uscita sicura per sfuggire dalla violenza. Devono far fronte a livelli intollerabili di morte, malattie, distruzione e carestia.

Il diritto internazionale umanitario parla chiaro: gli aiuti umanitari devono raggiungere i civili che ne hanno bisogno. L’utilizzo di assistenza umanitaria come strumento di guerra è vietato dal diritto internazionale.

Dobbiamo tornare rapidamente a un cessate il fuoco duraturo. Tutti gli ostaggi devono essere liberati immediatamente. Le persone sfollate a Gaza devono avere il diritto di tornare nelle loro case in modo sicuro e dignitoso.”