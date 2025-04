Alla santa messa hanno preso parte anche le rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma. Un momento toccante per tutti i partecipanti

Anche quest'anno un evento che ha visto coinvolta l'Associazione Nazionale del Fante sezione di Avellino. E' stato celebrato questa mattina presso la cappella "Beata Vergine Maria Immacolata e San Gabriele Arcangelo" della caserma sede del 232° Reggimento Trasmissioni Avellino il precetto pasquale. Un momento toccante per tutti i partecipanti. Alla santa messa, con il Comandante Col. t. (tlm) t. Alberto Tognon, hanno preso parte anche le rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma.