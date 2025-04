Domenica 6 Aprile 2025

Ramon Montagner è considerato uno dei più straordinari batteristi al mondo e uno dei musicisti più sorprendenti dell’America Latina. Noto per il suo approccio eclettico alla musica strumentale, Montagner ha ricevuto – nelle scorse settimane – il prestigioso VIOLA SMITH AWARD di Drumeo, un autentico Oscar per i batteristi internazionali.

Annoverato tra i più apprezzati strumentisti della scena mondiale, Montagner sarà special guest di un imperdibile concerto, in programma per DOMENICA 6 APRILE 2025 (ore 22.00) sul palco del music-club BOURBON STREET di Napoli.

Al fianco di Montagner si esibirà il grande bassista DARIO DEIDDA: queste due special guest impreziosiranno il concerto del CAPPUCCIO COLLECTIVE SMOOTH. Il live-tour italiano del collettivo musicale campano prosegue, ancora una volta, nel segno delle grandi collaborazioni internazionali.

Attualmente in tour sui palchi dei più prestigiosi club italiani, il CAPPUCCIO COLLECTIVE SMOOTH è costituito da Mimmo Cappuccio (produttore artistico e chitarrista), da Annina Galiano (voce) e da Cristina Massaro (pianoforte e tastiere).

A introdurre il concerto partenopeo dello straordinario quintetto sarà il giornalista Michelangelo Iossa.

Il progetto del collettivo musicale riporta nella piena contemporaneità le grandi atmosfere e le sonorità dello smooth jazz degli anni Settanta e Ottanta, con l’obiettivo di incuriosire le giovani generazioni di ascoltatori e accompagnarli alla scoperta di alcune delle icone più celebri di questo universo musicale.

Nel corso della loro attività musicale, i tre musicisti hanno collaborato con Nico Rezende, popolarissimo artista brasiliano che affiancherà il collettivo anche in alcune tappe del live-tour del 2025, ma anche con il batterista Ramon Montagner e il percussionista Tamir Case, tra i più apprezzati musicisti sudamericani a livello internazionale. Recentemente, i tre musicisti campani hanno lavorato anche al fianco del sassofonista Eric Daniel, del vibrafonista statunitense Mark Sherman e del bassista francese Thierry Bedoucha.

Il collettivo ha pubblicato – nei mesi scorsi – ben quattro nuovi singoli su Spotify: “You know me better”, “It’s not easy”, “Nothing to save” e una elegante rilettura dell’hit single del 1978 “September” degli Earth, Wind & Fire.