La Coordinatrice provinciale Virginia Villani: “Astensione dal voto per contrastare il clientelismo, l’accentramento e la politica degli interessi di pochi”

“Come Coordinatrice Provinciale del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, voglio esprimere la nostra posizione netta e irremovibile: non parteciperemo a queste elezioni provinciali perché nessuno dei candidati in campo rappresenta i valori del nostro Movimento e la volontà di un reale cambiamento. Non possiamo sostenere il centrodestra, da sempre espressione di una politica distante dai cittadini, legata a logiche di conservazione del potere e priva di un progetto serio e innovativo per il nostro territorio. Ma con la stessa determinazione diciamo NO anche alla candidatura di Vincenzo Napoli, la cui gestione della città di Salerno è stata fallimentare, priva di una visione strategica e schiacciata sotto il peso di un potere decisionale che non appartiene realmente a lui. Ci troviamo di fronte a un caso emblematico di accentramento del potere: il Presidente della Regione che controlla la città capoluogo e, con questa operazione politica, si appresta a gestire anche la Provincia. Un’anomalia tutta campana che calpesta il principio della rappresentanza democratica e rafforza un sistema di gestione personalistica, in cui la politica diventa solo uno strumento per perpetuare interessi di pochi, a discapito del bene comune. Noi del Movimento 5 Stelle non saremo mai complici di questo scempio. Non accetteremo mai di legittimare con il nostro voto un meccanismo che mortifica la partecipazione democratica e che soffoca qualsiasi possibilità di rinnovamento. La nostra assenza dal voto è una scelta di protesta forte e chiara: non possiamo e non vogliamo sporcarci le mani con un sistema che si regge su logiche clientelari e sulla sudditanza politica. Continueremo la nostra battaglia per un’alternativa credibile, per una politica trasparente, libera da giochi di potere e realmente vicina ai bisogni dei cittadini. Questa provincia merita di più, e noi lavoreremo affinché quel “di più” diventi realtà”. A dirlo è Virginia Villani Coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno.