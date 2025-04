Il quarto della Campania

Leroy Merlin, azienda multi-specialista con un’ampia gamma di prodotti di qualità, di servizi personalizzati e soluzioni chiavi in mano per il miglioramento della casa, inaugura a Salerno in via delle Calabrie, il suo nuovo punto vendita, rafforzando la sua presenza in Campania e portando a quattro i negozi presenti in regione. Situato sullo snodo strategico che collega Salerno e Pontecagnano tramite statale, autostrada e tangenziale, il nuovo Leroy Merlin si candida a punto di riferimento non solo per la popolazione residente e per i proprietari di seconde case, ma anche per clientela business come proprietari di locali commerciali, B&B, bar, ristoranti, artigiani e imprese. Il nuovo negozio, grazie ai prodotti e servizi proposti si pone, infatti, come hub per l’home improvement a 360 gradi dedicato a tutti i residenti di Salerno e provincia: sia per chi è appassionato del fai-da-te sia per chi vuole affidarsi ad un partner capace di gestire i progetti di miglioramento e rinnovamento della casa, dalla progettazione alla realizzazione finale, offrendo supporto per tutti gli aspetti burocratici.

Realizzato secondo i criteri di sostenibilità ed efficienza energetica che Leroy Merlin promuove sia a livello aziendale che commerciale, il nuovo negozio si inserisce nell’opera di bonifica e riqualificazione della zona industriale che restituisce a Salerno una nuova area commerciale di grande attrattività. Il nuovo Leroy Merlin di Salerno è dotato di domotica per la gestione delle accensioni e spegnimento delle utenze in maniera controllata, BMS (Building Management System) per la telegestione degli impianti, in particolare della climatizzazione dell’area vendita (tramite PLC e sonde temperatura, umidità e qualità dell’aria), EMS (Energy Management System) per il monitoraggio dei consumi energetici da remoto. Tutta l’illuminazione interna ed esterna è a LED e gli impianti di climatizzazione sono tutti a pompa di calore. Sul nuovo negozio, inoltre, come già fatto in altri 26 negozi Leroy Merlin, sarà attivo un ampio impianto fotovoltaico installato sul tetto, in grado di generare energia solare per una potenza di 550 kWp.

Alla creazione e allo sviluppo di questo nuovo store contribuisce una squadra di oltre 100 persone, guidata dalla Direttrice di negozio Luisa D’Adamo. Il team è formato da giovani talenti, tra cui neolaureati, laureandi e laureande, che, dopo un attento processo di selezione e un periodo di formazione con training on the job, intraprendono il loro percorso professionale in Leroy Merlin. Al loro fianco lavorano professionisti e professioniste, esperti ed esperte con competenze tecniche e consulenziali di alto livello, provenienti da diversi settori e con esperienze variegate. Inoltre, in una logica di valorizzazione delle professionalità locali, una rete di 20 imprese di artigiani del territorio collabora con il negozio per i servizi di posa e installazione. L’obiettivo è di sostenere e valorizzare le eccellenze locali offrendo loro opportunità di business aggiuntive e ampliare il proprio portafoglio clienti.

Il nuovo Leroy Merlin di Salerno è la risposta dedicata alle esigenze della popolazione locale, con un’offerta completa pensata su misura per il territorio. Grazie ad un’attenta analisi di mercato, l’osservazione del territorio e dei trend di vendita online Leroy Merlin ha definito il peso e dimensioni delle aree showroom e ambienti ispirazionali dedicati agli spazi esterni, bagno, decorazione e illuminazione, presentati per stile e funzionalità. Il risultato è uno spazio dove i clienti possono trovare idee e soluzioni complete per migliorare la propria casa, lasciarsi ispirare dalle ultime tendenze e organizzare i propri acquisti con il supporto di uno staff preparato e accogliente.

Oltre all’offerta in store, l’approccio omnicanale di Leroy Merlin integra l’esperienza fisica con servizi digitali avanzati, offrendo per le oltre 2 milioni di referenze una vasta gamma di opzioni, tra cui la consegna a domicilio, il pratico clicca e ritira entro due ore dalla prenotazione online e i classici locker per il ritiro self-service. Completano l’offerta servizi su misura e la possibilità di beneficiare di finanziamenti, estensioni di garanzia e polizze assicurative a tutela dei prodotti acquistati.

Accanto ai reparti più tradizionali, lo store di Salerno offre uno spazio davvero unico dedicato al mondo del giardino in cui trovare pavimentazioni per esterno, recinzioni, cancelli, BBQ, motorizzato, piante, accessori e uno showroom per i mobili da giardino con una esposizione costante durante tutto il corso dell’anno. Acquista una maggiore rilevanza anche il mondo decorativo e il mondo dell’illuminazione ai quali viene riservato uno spazio dedicato con una boutique decorativa con prodotti su misura e personalizzati.

A Salerno è presente la “Casa della Circolarità”, uno spazio dedicato a sensibilizzare i clienti su un consumo più consapevole e responsabile. Leroy Merlin Italia ha infatti fatto propri i business dell’economia circolare, quali noleggio, riparabilità e vendita di prodotti “quasi perfetti”.

Lungo il percorso si possono trovare infatti degli spazi dedicati a prodotti con piccoli difetti estetici o nel packaging, per i quali la sostenibilità incontra la convenienza. Anziché essere scartati, questi prodotti vengono proposti a prezzi vantaggiosi, offrendo ai clienti un’opportunità unica per risparmiare e contribuire attivamente a un futuro più sostenibile. I clienti possono, inoltre, accedere a diversi servizi pensati per ridurre l’impatto ambientale: dal noleggio di elettroutensili e macchine da giardino – con una gamma studiata sia per utilizzi occasionali, sia per venire in aiuto dei professionisti – al servizio di riparazione, studiato per prolungare la vita dei prodotti e ridurre gli sprechi.

A Salerno è anche disponibile Arky, il servizio di progettazione e di ristrutturazione chiavi in mano di Leroy Merlin. Gestito da esperti architetti che già lavorano sul territorio e che mettono il loro know how e la loro esperienza al servizio dei clienti Leroy Merlin, il servizio è studiato per accompagnarli lungo l’intero iter delle ristrutturazioni, dalle pratiche amministrative alla direzione lavori. In questo modo il cliente avrà un unico interlocutore responsabile di tutto il lavoro, facilitando il processo e semplificando la gestione del progetto.

“Con il nostro arrivo a Salerno siamo fieri di poter contribuire all’accelerazione della crescita economica locale, generando occupazione e un significativo indotto per la zona tramite soluzioni volte a valorizzare e rendere ancor più attrattivo il territorio. Abbiamo studiato attentamente le esigenze del salernitano per offrire soluzioni su misura, capaci di rispondere ai bisogni specifici della comunità” sottolinea Luisa D’Adamo di Leroy Merlin Italia, Store leader di Salerno. “Questa apertura è parte di una strategia più ampia che mira a rafforzare la nostra presenza capillare, integrando negozi fisici con servizi specializzati e consulenza personalizzata, il tutto in un’ottica di omnicanalità. Anche a Salerno vogliamo anticipare e rispondere alle esigenze dei nostri clienti, creando un impatto sempre più positivo verso i concittadini diventando un riferimento sia nel mondo residenziale che business.”