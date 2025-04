“Le nuove frontiere della cybersicurezza, come riconoscere le truffe e difendersi”

“Le nuove frontiere della cybersicurezza, come riconoscere le truffe e difendersi ” è il titolo del congresso organizzato dall’associazione Codici Campania che si terrà domani alle ore 15:30 presso la sala conferenze Reworking del Centro Direzionale di Napoli in viale della Costituzione.

“Abbiamo scelto questo tema perché è di estrema attualità – spiega Giuseppe Ambrosio, Direttore di Codici Campania – e, purtroppo, rappresenta un problema importante e crescente per tanti cittadini. Le truffe sono all’ordine del giorno. È importante saperle individuare per non cadere in trappola e, al tempo stesso, conoscere gli accorgimenti da adottare per tutelarsi. Grazie ai tanti relatori che interverranno al congresso forniremo indicazioni preziose”.

Il programma del congresso, introdotto e moderato da Flavia Chiarolanza (Codici Napoli), prevede gli interventi di: Ivano Giacomelli (Segretario Nazionale Codici), Giuseppe Ambrosio (Direttore Codici Campania), Nicola Sotira (Responsabile Cert Poste Italiane SpA), Valentina Monda (CEO di VJLAB, Ctu informatico forense “Sportello Tutela Online”), Valentina Casola (Docente di sistemi di elaborazione delle informazioni IINF-05/A – Unina), Carola Barbato (Coordinatrice Nazionale dei Corecom delle Regioni e delle Province Autonome d’Italia), Michele Salemme (Vice Dirigente del C.O.S.C. Campania, Basilicata e Molise Vice Questore), Raffaele E (history case). Previsto, inoltre, il saluto di: Ottavio Lucarelli (Presidente Ordine dei giornalisti della Campania), Guido Pocobelli Ragosta (Presidente Ucsi Campania), Antonella Ciaramella (Coordinatrice Assessorato Formazione Professionale Regione Campania), Antonio Filippo Giacomo Esposito Presidente Csv Napoli.