Il presidente Tiso: "Se gli Stati Uniti scelgono la via del protezionismo aggressivo, l’Europa deve rispondere con misure adeguate, senza farsi intimidire”

“Le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump sui dazi verso i prodotti europei, incluso il settore agroalimentare, sono inopportune e offensive nei confronti dell’Unione Europea”. Lo dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro. “Condanniamo il suo atteggiamento nella forma e nella sostanza, anche dal punto di vista etico: da un alleato storico come gli Stati Uniti, infatti un simile attacco commerciale risulta inaccettabile. L’introduzione di tariffe maggiorate e dazi sui prodotti europei – continua Tiso – rappresenta un colpo ingiustificato alle relazioni economiche tra UE e USA, con effetti dannosi soprattutto per il comparto agroalimentare, settore già messo a dura prova da crisi internazionali e instabilità dei mercati. Un approccio di questo tipo, che mira a penalizzare gli scambi piuttosto che favorire il dialogo, rischia di creare nuove tensioni e di compromettere un equilibrio commerciale costruito nel corso di decenni”.

“L’Unione Europea – aggiunge il presidente Confeuro – non può rimanere inerte di fronte a questa minaccia. Questo scenario deve spingere i Paesi membri a rafforzare la loro unità e a reagire con fermezza alle scelte di Trump. L’Europa ha l’occasione di dimostrare la sua forza e la sua coesione, trasformando questa difficoltà in un’opportunità per consolidare il proprio ruolo a livello globale. Serve una risposta comune e determinata per difendere il nostro settore agricolo e l’intera economia europea”. Confeuro dunque ribadisce la necessità di una politica commerciale europea più indipendente e capace di tutelare gli interessi dei suoi produttori. “Se gli Stati Uniti scelgono la via del protezionismo aggressivo, l’Europa deve rispondere con misure adeguate, senza farsi intimidire”, conclude Tiso.