Scelto come caso-studio dall'Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli

“L’azienda BAIANO di Quarto è un luminoso esempio di azienda d’eccellenza della nostra città e ambasciatrice dell’operosità della nostra comunità”: con queste parole il Sindaco della città flegrea di Quarto (NA) – l’avvocato Antonio Sabino – aveva recentemente consegnato un riconoscimento speciale all’azienda flegrea Baiano.

Factory-simbolo del territorio campano, in occasione del sessantesimo anniversario dalla sua fondazione, l’azienda è stata scelta come caso-studio universitario per una lezione speciale del Corso in Teorie e Tecniche di Branding e Communication Management del prof. Michelangelo Iossa dell’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”.

L’ampia lezione/incontro, tenutasi nei giorni scorsi presso l’Aula Capocelli dell’Ateneo napoletano, ha visto coinvolti gli studenti dei Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione, in Economia Aziendale e Green Economy e in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive.

Da una piccola bottega artigiana di marmi, la realtà aziendale di Baiano si è progressivamente trasformata in un polo-simbolo della città di Quarto e, successivamente, in una ideale agorà di creatività e professionalità, oggi guidata dai fratelli Franco e Antonio Baiano.

Nel corso della lezione – aperta dall’intervento di Giorgio Mangiapia, ambasciatore e portavoce dell’azienda Baiano – è stato presentato il caso di branding e rebranding aziendale da parte del brand e visual designer Giacomo D’Ippolito (Giadicom) nonché il logo celebrativo dei primi sessant’anni dell’azienda.

Negli ultimi anni, la factory flegrea ha avuto il privilegio di essere affiancata dal maestro Pietro Del Vaglio, uno dei più grandi designer italiani, definito “Poeta dell’Abitare” dalle più autorevoli testate del settore. Con il designer campano – che ha preso parte alla lezione presso l’Università “Suor Orsola Benincasa” – si è dato avvio ad un nuovo percorso identitario, che ha ‘aperto’ ulteriormente gli spazi della factory di Quarto all’incontro e al dialogo con il territorio.