“Mentre scuole, ospedali e servizi pubblici vengono lasciati senza risorse, miliardi vengono destinati al riarmo per arricchire le lobby delle armi. Questo governo sta tagliando il futuro ai giovani per sostenere politiche di guerra che non rappresentano le esigenze reali del Paese”. Così la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle di Salerno Virginia Villani interviene a sostegno della manifestazione, organizzata dal M5S il 5 aprile a Roma, promossa per protestare contro il piano di riarmo europeo appoggiato dal governo Meloni. L’appuntamento è fissato per le ore 13:00 in piazza Vittorio Emanuele II, da dove il corteo si muoverà verso il palco in via dei Fori Imperiali.

“Dalla provincia di Salerno e da tutta la Campania sta partendo una mobilitazione forte e determinata, con più di 15 pullman già riempiti e pronti a raggiungere Roma per gridare il nostro No al riarmo. Diciamo “NO” a un governo che vuole portare l’Italia nel vortice di una folle corsa agli armamenti, sottraendo fondi a sanità, istruzione e welfare. È evidente che c’è una volontà chiara e decisa di opporsi a queste scelte scellerate, che sottraggono risorse preziose ai servizi essenziali e al futuro delle nuove generazioni. Un piano che arricchirà le lobby militari e impoverirà cittadini e lavoratori di un’Italia sempre più in bolletta. Non possiamo restare a guardare mentre si tagliano stipendi, pensioni e servizi essenziali per finanziare la guerra. È il momento di reagire! Diciamo “SI” a un futuro di pace, giustizia sociale e diritti per tutti” -conclude-.