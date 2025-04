Riunione di coordinamento sulla situazione del progetto della messa in sicurezza

Il Prefetto di Benevento, dott.ssa Raffaela Moscarella, ha presieduto nella mattinata odierna una riunione di coordinamento sulla situazione del progetto di messa in sicurezza del versante franoso lungo la SS87 ricadente nel territorio del Comune di Torrecuso.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti della Regione Campania – D.G. per l’Ambiente, la Difesa Suolo e l’Ecosistema; D.G. Lavori Pubblici e Protezione Civile nonché UOD Genio Civile di Benevento – della Provincia, della Polizia Stradale, dell’Università del Sannio, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, dell’Anas nonché i Sindaci dei Comuni di Torrecuso, Pontelandolfo, Morcone, Fragneto Monforte e Circello.

Il Prefetto preliminarmente ha comunicato ai presenti che il progetto esecutivo per la messa in sicurezza definitiva del versante in frana è stato finanziato dalla Regione Campania per complessivi € 4.755.000, giusta delibera di Giunta n. 163 del 27 marzo 2025, pubblicata in data 1 aprile 2025.

Il finanziamento, come confermato dai referenti della Regione Campania, consente al Comune di Torrecuso, soggetto attuatore dell’intervento, di avviare le procedure propedeutiche all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dell’appaltatore.

Nelle more dell’avvio dei lavori, i Sindaci hanno rappresentato l’esigenza di valutare un ripristino del doppio senso di marcia su un’infrastruttura strategica non solo provinciale, ma interregionale.

Il ripristino del doppio senso di marcia, che sarà comunque disposto con l’avvio dei lavori, potrà essere consentito, nelle more della consegna degli stessi, solo con un rafforzamento del sistema attuale di monitoraggio, assicurato sinora dall’Università del Sannio, che preveda una modalità di controllo in tempo reale con possibilità di allerta ed interruzione automatici della viabilità al verificarsi di una situazione di pericolo.

Il sindaco di Torrecuso si è riservato di verificare la possibilità di ricondurre nel quadro economico del progetto approvato tale nuova modalità operativa, che, in caso positivo, potrebbe essere attivata a stretto giro, facendo salvi i tempi tecnici per l’installazione dei nuovi apparati.

Fino a tale momento, la viabilità nel tratto di strada in argomento sarà garantita con l’attuale modalità.

Il Prefetto, in conclusione dei lavori, ha rappresentato l’importanza del finanziamento riconosciuto dalla Regione Campania, che consentirà il superamento di una rilevante criticità su un’infrastruttura strategica della Provincia, auspicando nel contempo la definizione in tempi rapidi delle procedure necessarie ad avviare i lavori.