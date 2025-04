Gli Ex-Otago tornano con un tour speciale

Disponibili da adesso i biglietti

Marassi è la Genova post-moderna, il luogo da cui è partito tutto, il quartiere dove sono nati e cresciuti gli Ex-Otago, un disco interamente composto di classici come Cinghiali incazzati, La nostra pelle, Quando sono con te, ma soprattutto Marassi è il viaggio con cui la band è tornata a riscoprire il posto che abitava da sempre.

A dieci anni dall’uscita di Marassi (INRI; Garrincha 2016), disco che ha segnato la consacrazione nazionale degli Ex-Otago, la band annuncia un tour speciale per il 2026, scegliendo di festeggiare l’anniversario nei piccoli locali, gli stessi che l’hanno accolta agli esordi. Un ritorno alle origini, tra il calore e la passione di un pubblico che vive la musica da vicino e senza troppi filtri.

Il tour, prodotto da BOC Music Group, sarà infatti un omaggio agli spazi da sempre fondamentali per la scena musicale alternativa. L’iniziativa vuole riportare l’attenzione sui piccoli club, luoghi di scambio e scoperta, che hanno dato voce a generazioni di artisti ma che oggi rischiano di scomparire sotto la pressione delle trasformazioni urbanistiche e commerciali.

“Nel 2026, per i suoi dieci anni, regaleremo a Marassi un tour di poche date in alcuni piccoli club italiani. Canteremo di nuovo a un metro dai nostri fan, suderemo lo stesso sudore, respireremo la stessa aria. In questa epoca che adotta sempre la logica del rialzo, vediamo dilagare una mania di gigantismo che spesso allontana le persone dall’essenza delle cose. In questo caso, dalle canzoni e dagli artisti. Ci è venuta voglia di esporci, di tornare a suonare nei piccoli club, avvicinare di nuovo la nostra musica alle persone e ai luoghi sacri della della cultura italiana, gli spazi che hanno allevato generazioni di cantautori, rapper, dj, luoghi di scoperta e contaminazione che oggi piano piano stanno scomparendo, schiacciati tra eventi colossali. Vogliamo puntare la luce su questi luoghi in pericolo, necessari come l’aria se vogliamo una cultura libera, eterogenea e non soffocata dalle smanie dell’industria. Sarà un tour senza repliche, una data per club e basta. Vogliamo sia speciale, come la prima volta e di più.” afferma la band.

Un’esperienza che partirà da Genova per poi attraversare l’Italia con una serie di date in quei locali che hanno fatto la storia della musica indipendente.

Questo il calendario delle date in continuo aggiornamento:

13 gennaio – GENOVA – Crazy Bull

14 gennaio – TORINO – Cap 10100

15 gennaio – MILANO – Arci Bellezza

16 gennaio – BOLOGNA – Covo Club

21 gennaio – PISTOIA – H2NO

22 gennaio – ROMA – Alcazar

23 gennaio – SALERNO – DSSZ CLUB

24 gennaio – CONVERSANO (BA) – Casa delle Arti

Info e biglietti su DICE (https://www.hopp.bio/marassi2026).