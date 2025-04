Il messaggio del Legale del M.I.D. in coordinamento del foro di Benevento Cinzia Capone

“Oggi, nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, ribadiamo insieme al Presidente Campano Giovanni Esposito il nostro impegno in favore di coloro che rivendicano diritti sanciti nella nostra Costituzione.

Non arretriamo di un solo centimetro e quanto stiamo facendo, anche ad Avellino, presto verrà reso pubblico.

Onestà intellettuale e sacrificio ci motivano affinché ogni persona possa trovare il supporto necessario.

Ecco, questa è una certezza: lavoriamo a pieno ritmo per tante famiglie e per coloro che non saranno mai soli, mai!”