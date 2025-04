Il gruppo "Progetto Architettura" ha ottenuto la maggioranza dei voti, confermandosi alla guida dell’Ordine per il prossimo quadriennio

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino. Le votazioni si sono svolte nelle giornate di lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile 2025, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 3, del DPR 8 luglio 2005 n. 169, che regola il sistema elettorale e la composizione degli organi degli ordini professionali. Alla tornata elettorale hanno partecipato 702 architetti su 1.236 iscritti, registrando un’affluenza pari al 56,80% degli aventi diritto. Il gruppo “Progetto Architettura” ha ottenuto la maggioranza dei voti, confermandosi alla guida dell’Ordine per il prossimo quadriennio. I candidati eletti e il numero di preferenze ricevute sono i seguenti:

Vincenzo DE MAIO – 578 voti (primo eletto)

Alessandra TRIVELLI – 463 voti

Evelin SAMPIETRO – 457 voti

Isabella PETECCA – 444 voti

Dolores DE VITO – 441 voti

Vincenzo D’AMATO – 437 voti

Valeria PETRUZZO – 410 voti

Fabrizio PETRIELLO (sez. b) – 374 voti

Luciano ALETTA – 367 voti

Gianfranco GUARINO – 365 voti

Enea GUARDABASCIO – 344 voti

Con questa rinnovata composizione, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avellino continuerà a operare con l’obiettivo di promuovere la professione e affrontare le sfide del settore, puntando su innovazione, formazione e tutela della qualità dell’architettura e del paesaggio. Il neo-eletto Vincenzo De Maio ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, ringraziando tutti gli iscritti per la partecipazione e confermando l’impegno del Consiglio nel rappresentare al meglio la categoria nei prossimi quattro anni. “Cari colleghi, con la conclusione di questa tornata elettorale, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti gli iscritti che hanno partecipato al voto, dimostrando ancora una volta il loro senso di appartenenza e il loro impegno per il futuro della nostra professione. L’affluenza del 56,80%, nonostante ci fosse una sola lista strutturata in campo, rappresenta un segnale importante di partecipazione e responsabilità, confermando quanto sia sentito il ruolo del nostro Ordine nella comunità professionale e nella società. Rivolgo le mie congratulazioni al nuovo Consiglio dell’Ordine” lo dichiara il presidente Erminio Petecca.