2 Aprile: Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, tra luci ed ombre

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo dichiara: "È imprescindibile che si crei una cultura che ponga al centro sempre la persona e che riconosca e rispetti la diversità altrui. Consapevolezza verso l’autismo tutti i giorni, non soltanto il 2 aprile"

Il 2 aprile, si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, un’opportunità fondamentale per sensibilizzare il pubblico riguardo ai disturbi dello spettro autistico (ASD) e promuovere l’inclusione delle persone con autismo nella società. Questa giornata è essenziale per diffondere conoscenza, rimuovere barriere e favorire un cambiamento positivo verso una maggiore accettazione e inclusione, sia nelle comunità locali che a livello globale. Nel mondo, si stima che una persona su 100 viva con una forma di autismo, ma il numero potrebbe essere ancora più alto considerando le difficoltà di diagnosi e le differenze nei criteri utilizzati nei vari Paesi. In Italia, le stime indicano che circa 1 persona su 77 presenta disturbi dello spettro autistico, con una prevalenza in crescita, che richiede risposte concrete a livello educativo, sociale e sanitario. Per quanto riguarda la Campania, le statistiche più recenti parlano di oltre 50.000 persone con disturbi dello spettro autistico in tutta la regione. La Campania, infatti, rappresenta una delle aree con il numero maggiore di diagnosi di autismo, eppure continua a fare i conti con una carenza di servizi specializzati e con la difficoltà di integrare adeguatamente queste persone nel sistema scolastico e nel mondo del lavoro. Le scuole, purtroppo, non sono sempre adeguatamente preparate ad accogliere alunni con autismo, e molte famiglie sono costrette a cercare supporto e soluzioni private. L’inclusione scolastica, seppur migliorata negli ultimi anni grazie a progetti pilota, non è ancora una realtà per tutti. Ancora oggi, ci sono carenze nella formazione degli insegnanti, nella disponibilità di risorse e nel supporto psicologico per studenti e famiglie. Inoltre, la Campania affronta difficoltà nel garantire accesso a cure terapeutiche tempestive e di qualità, con lunghe liste d’attesa e risorse pubbliche insufficienti. In molte aree della regione, la mancanza di centri dedicati e di specialisti contribuisce ad ampliare il divario tra la necessità di cura e la possibilità di accesso ai servizi. Nonostante le difficoltà anche nel garantire accesso a cure terapeutiche tempestive e di qualità e la mancanza di centri dedicati e di specialisti, negli ultimi anni sono stati fatti importanti passi avanti. Numerosi enti locali, associazioni e famiglie stanno lavorando insieme per sensibilizzare la comunità e migliorare l’accessibilità a servizi e la disponibilità di risorse per le persone con autismo.

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania l’avv. Paolo Colombo dichiara: “Sarebbe auspicabile che ci fosse consapevolezza verso l’autismo tutti i giorni e non soltanto il 2 aprile. È necessario valorizzare la ricerca e dare puntuale attuazione alla normativa vigente troppo spesso disattesa: legge 134/2015 e LEA, legge 112/2016 sul “Dopo di noi”, legge 68/1999. Occorrono monitoraggio, sanzioni ed adeguate risorse, e di pari passo bisogna intervenire nella formazione degli operatori di settore nella scuola, nel sociosanitario e nel collocamento mirato. È necessario creare un’alleanza tra istituzioni ed associazioni ed è imprescindibile che si crei una cultura che ponga al centro sempre la persona e che riconosca e rispetti la diversità altrui.”