Dedicata alla "Tutela e Diritti degli Animali"

Ieri, presso la Camera dei Deputati, a Roma, si è svolta la presentazione delle nuove commissioni dell’intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori”. Un evento significativo che ha visto la nascita della dodicesima commissione, dedicata alla “Tutela e Diritti degli Animali”, un tema di crescente importanza nella società contemporanea. A presiedere questa nuova commissione è stata nominata Sara Spiniello, storica attivista del mondo del volontariato animalista ed attivista del Movimento 5 Stelle. La sua lunga esperienza nel campo della tutela degli animali ed il suo impegno nel promuovere politiche a favore del benessere animale la rendono una figura di riferimento in questo ambito.

Accanto a lei, l’ex parlamentare M5s Paolo Bernini, noto in tutta Italia per il suo attivismo in favore dei diritti degli animali tutti e Paolo Sola e Diego Carmenati, anche loro attivisti M5s, che porteranno le loro competenze e passioni a sostegno della nuova commissione.

La nascita di questa commissione è stata resa possibile grazie alla sensibilità verso la tematica animalista dell’Onorevole Alessandro Caramiello e rappresenta un passo significativo verso una maggiore attenzione alle questioni legate alla tutela degli animali, un tema che ha acquisito rilevanza crescente nella discussione pubblica e politica. La commissione avrà il compito di promuovere iniziative legislative e politiche che garantiscano il rispetto e la protezione degli animali, affrontando tante tematiche come la lotta al maltrattamento, la promozione dell’adozione responsabile e la sensibilizzazione della cittadinanza.

Sara Spiniello, nel suo intervento di apertura e di presentazione, ha sottolineato l’importanza di unire le forze per garantire un futuro migliore agli animali e ha invitato tutti i membri della commissione a lavorare con passione e determinazione. “La nostra missione è chiara: vogliamo costruire un’Italia in cui il rispetto per gli animali sia parte integrante della nostra cultura e delle nostre leggi”, ha affermato.