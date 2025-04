Chiude con segno positivo il bilancio 2024 dell’ASM Multiservizi S.p.A. azienda partecipata del Comune di Pomigliano d’Arco. L’esercizio finanziario al 31 dicembre 2024 presenta infatti un utile di gestione per la prima volta da tanti anni, invertendo nettamente la rotta rispetto al biennio precedente, quando l’azienda aveva accumulato forti perdite e una posizione debitoria critica, situazione che il nuovo Consiglio di Amministrazione si era trovato ad affrontare al suo insediamento.

A contribuire al risultato positivo, l’incremento significativo del settore produttivo della vendita di gas, favorito anche dalle dinamiche del mercato libero, pur mantenendo un forte impegno verso le fasce più deboli e i clienti vulnerabili in linea con le disposizioni dell’ARERA. Importante la crescita registrata anche nel comparto energia elettrica, grazie a una capillare campagna informativa che ha permesso di acquisire nuovi utenti soprattutto negli ultimi mesi del 2024. Positivi, inoltre, i risultati derivanti dalla gestione della pubblica illuminazione e dalle farmacie comunali, che segnalano una crescita della domanda e della capacità di generare ricavi.

Strategico per il rilancio è stato anche il potenziamento delle attività di recupero crediti, mai prima d’ora così strutturate, che hanno consentito ottimi risultati in particolare nei settori gas, energia e lampade votive. Un nuovo programma gestionale ha ulteriormente consentito di abbattere i tempi di fatturazione e aumentare significativamente le utenze. Infine, la revisione completa dei contratti precedentemente in essere, dalla telefonia fissa alla sorveglianza fino alle piattaforme operative, ha portato a una riduzione sostanziale dei costi.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore al Bilancio Mattia De Cicco: «Questo risultato certifica la bontà delle scelte compiute dall’amministrazione comunale, orientate alla razionalizzazione dei costi e alla tutela delle fasce sociali più vulnerabili. Desidero rivolgere un grosso ringraziamento al CdA dell’ASM Multiservizi Spa, alla presidente Adele Rea e a tutti i dipendenti della partecipata comunale per l’impegno e il lavoro svolto, che hanno reso possibile questo significativo traguardo».