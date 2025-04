Il nuovo singolo fuori venerdì 4 aprile

Dopo averci incoraggiati a non avere paura di mostrarci per quello che siamo in “S NASC S MOR SUL”, Plug torna con “INVINCIBILE” (Warner Music Italy), il nuovo singolo fuori venerdì 4 aprile su tutte le piattaforme digitali.

Il nuovo brano del giovane talento partenopeo strizza l’occhio all’urban pop, con un ritornello delicato e accattivante, che funge da ponte tra due strofe che raccontano di un amore sincero, intenso, di quelli che ci rendono capaci di tutto; “invincibili”, per l’appunto. Un pezzo che esplora le complessità dei sentimenti umani e dell’amore, mettendo in evidenza sia la fragilità che la forza che derivano dall’intimità condivisa.

“INVINCIBILE” arriva dopo “S NASC S MOR SUL”, traccia in cui il rapper spinge ancora di più sull’acceleratore e dà voce alla parte più viscerale della sua scrittura, e dopo l’importante collaborazione con MV Killa in “T CHIED SCUS”, un brano dal sapore agrodolce, che racconta la presa di consapevolezza per la fine di una relazione e ci ricorda che a volte, per ritrovare la felicità, è necessario chiudere i rapporti che non fanno più bene.