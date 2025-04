Centro per l’Autismo: “Chimera o Realtà”?

Domani 2 Aprile Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo

In occasione della Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo che ricorre proprio domani 2 Aprile le Associazioni M.I.D. e Insieme per Avellino e l’Irpinia ricordano all’opinione pubblica che solo qualche settimana a seguito di nostra richiesta scritta e protocollata si è svolto il tavolo in Prefettura Presieduto e convocato proprio dal Prefetto Riflesso che ha visto la partecipazione del Sindaco di Avellino Laura Nargi e l’ingegnere Mauriello del settore lavori pubblici per il Comune di Avellino, il Dottore Dragone e il Dottore Pietro Bianco per l’A.S.L. di Avellino, il Coordinatore Regionale del M.I.D. Giovanni Esposito e Pasquale Luca Nacca per l’Associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia.

Quell’incontro si concluse con le conclusioni affidate proprio al Sig. Prefetto della Provincia di Avellino Rossana Riflesso, la quale in quell’occasione invitò i presenti ad un prossimo incontro fissato proprio in Prefettura per verificare lo stato delle procedure.

Alla luce di ciò e fino a Maggio risulta del tutto inutile da parte di tutti continuare ad alimentare speranze nel cuore delle famiglie e degli stessi ragazzi affetti dai disturbi dello spettro autistico, i quali finora sono stati per oltre vent’anni coinvolti e vittime di false promesse e speranze offerte dalla politica, la quale ci ha governato in questa città e provincia in questi ultimi vent’anni, riguardo l’apertura del Centro di Valle.